Vaias, tumultos locais e vexame internacional mostram a erosão política de um prefeito em praça pública

As vaias recentes ao prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), não são um fato isolado. Elas se inserem em uma cadeia de eventos que, nos últimos meses, expuseram o gestor a críticas públicas, crises de imagem e episódios de confronto direto.

Um dos episódios mais graves ocorreu em 14 de novembro de 2025, durante a COP30, em Belém, na chamada Blue Zone, área oficial sob controle da ONU. Na ocasião, Aurélio Goiano agrediu com um tapa o jornalista Wesley Costa, da Rádio Liberal, durante cobertura do evento. Antes disso, segundo relatos, também dirigiu ofensas a outros profissionais da imprensa.

A agressão levou à intervenção imediata da segurança internacional. O prefeito foi contido, teve a credencial suspensa e acabou retirado do espaço oficial da conferência. O caso ganhou repercussão em veículos nacionais e regionais e motivou reação de entidades jornalísticas, que classificaram o episódio como “ataque à liberdade de imprensa”.

Nos dias seguintes, o episódio seguiu reverberando na imprensa e nas redes sociais. A retirada do prefeito da COP30, um evento internacional de alta visibilidade, passou a simbolizar um desgaste que ultrapassa as fronteiras do município. Além da agressão física, relatos de xingamentos a jornalistas ampliaram a gravidade do caso.

A crise colocou o prefeito no centro de um debate nacional sobre o comportamento de autoridades públicas em ambientes institucionais. Ainda em novembro de 2025, Aurélio Goiano protagonizou outro momento controverso na COP30 ao atacar duramente a mineradora Vale em painéis do evento. O prefeito acusou a empresa de dever bilhões ao município, uma declaração que repercutiu, mas também foi contestada e cobrada por falta de comprovação pública.

A combinação entre discurso inflamado e comportamento agressivo consolidou a percepção de um estilo político marcado pelo confronto. Após a COP30, o desgaste migrou com força para o ambiente digital. Moradores passaram a intensificar críticas sobre problemas estruturais de Parauapebas, como saneamento e desigualdade, frequentemente contrastando a arrecadação da mineração com a qualidade de vida no município.

O episódio da agressão continuou sendo relembrado como símbolo de descontrole e falta de postura institucional, alimentando a rejeição em comentários e publicações. Já no início de 2026, registros em redes sociais mostram episódios de hostilidade direta ao prefeito em aparições públicas, indicando deterioração do apoio popular.

Embora nem todos os eventos tenham cobertura ampla da grande imprensa, os vídeos e relatos passaram a circular com frequência, sugerindo mudança no humor político da população. O ponto mais recente dessa trajetória ocorreu neste mês de março, quando Aurélio Goiano foi vaiado durante um evento público no município de Parauapebas.

Foi na ocasião da visita ao município do ministro das Cidades, Jader Filho, no último dia 20. O que era previsto como mais uma agenda institucional, com presença de autoridades, cerimonial e anúncio de novas ações, acabou marcado por gritos de protesto e manifestações de rejeição direcionadas ao prefeito.

Vídeos nas redes sociais mostram o clima de constrangimento, com as vaias se sobrepondo à recepção oficial e alterando o tom da cerimônia. As imagens, amplamente compartilhadas, mostram manifestações espontâneas de reprovação, com protestos direcionados ao prefeito durante sua presença no local. O episódio ocorreu em agenda pública, em meio à população, e é interpretado como um termômetro direto da insatisfação popular, agora expressa fora do ambiente digital.

Essa cronologia indica que o desgaste de Aurélio Goiano não decorre de um único evento, mas de uma sequência. Se a COP30 projetou Aurélio Goiano para além de Parauapebas, também acelerou sua exposição e, com ela, o desgaste. As vaias recentes não inauguram a crise. Elas a resumem.

Por Beto Natalino/Imagens: Reprodução