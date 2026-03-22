Ao vivo | Remo x Bahia | Série A | 22.03.26

Por Marina Moreira

O Clube do Remo entra em campo neste domingo (22), às 16h, com uma missão hercúlea: quebrar o jejum de vitórias e iniciar uma reação imediata no Campeonato Brasileiro. O desafio, válido pela 8ª rodada, acontece no Estádio Mangueirão, em Belém, contra o Bahia, equipe que vive seu melhor momento nas últimas décadas.

Para os torcedores que não puderem comparecer ao “Colosso do Galante”, a partida terá transmissão ao vivo pela Metropolitana Belém 100.5 além do acompanhamento em tempo real em todas as plataformas digitais.

O drama azulino

Na lanterna da competição, o Leão Azul atravessa uma fase crítica. Após sete rodadas, o time paraense ainda não sentiu o gosto da vitória e vem de uma derrota amarga por 3 a 0 para o Flamengo, na última quinta-feira. Jogando em casa, o Remo precisa converter o apoio da Fenômeno Azul em gols para sair da zona de rebaixamento e espantar a crise.

O “visitante indigesto”

Do outro lado, o cenário é de euforia. O Bahia chega a Belém embalado por uma vitória sobre o Bragantino e ostenta sua maior sequência invicta no início de um Brasileiro em 40 anos. Os números do Tricolor de Aço impressionam:

Defesa de ferro: É a menos vazada de todo o campeonato.

É a menos vazada de todo o campeonato. 100% fora de casa: Venceu todos os três jogos que disputou como visitante até aqui.

📋 Ficha Técnica

Jogo: Remo x Bahia

Local: Estádio Mangueirão (Belém-PA)

Horário: 16h (de Brasília)

Onde ouvir: Metropolitana Belém 100.5

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