terça-feira, agosto 26, 2025
PARÁ

Velório de Mestre Damasceno acontece em Belém e em Salvaterra

A despedida do compositor e mestre de carimbó Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, será marcada por duas cerimônias públicas em sua homenagem, em Belém e em Salvaterra, no arquipélago do Marajó.

Em Belém, o velório iniciou nesta terça-feira (26), às 16h, no Museu do Estado do Pará (MEP), localizado na Praça Dom Pedro II, bairro da Cidade Velha. O espaço foi aberto ao público para que amigos, admiradores e autoridades possam prestar suas últimas homenagens a um dos maiores representantes da cultura popular paraense.

Na quarta-feira (27), o corpo será trasladado para Salvaterra, sua terra natal, onde haverá um segundo velório a partir das 12h, na sede da Câmara Municipal, situada na rodovia PA-154, Terceira Rua. O município prepara uma despedida especial, já que foi no Marajó que Damasceno começou sua trajetória artística e se tornou referência para a música e para a preservação da cultura quilombola e marajoara.

O sepultamento está marcado para a manhã de quinta-feira (28), no Cemitério Municipal São Pedro, em Salvaterra. A escolha do local reforça o vínculo do artista com a comunidade de origem, onde o carimbó e o Búfalo-Bumbá ganharam força a partir de sua dedicação.

Mestre Damasceno deixou mais de 400 composições registradas, seis álbuns gravados e o reconhecimento nacional por seu trabalho em prol da valorização da cultura amazônica. Seu legado segue vivo na música, nas danças e nas manifestações populares que ajudou a fortalecer.

Em nome do portal A Província do Pará, registramos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores de Mestre Damasceno, cuja trajetória permanecerá como símbolo de resistência e identidade cultural do povo paraense.

