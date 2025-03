Ver-o-Peso: 398 anos de história na economia paraense, movimentando milhões de reais diariamente

Principal cartão postal de Belém, com dois mercados de ferro, um de carne e um de peixe, a maior feira a céu aberto da América Latina, o Ver-o-Peso, é o coração de Belém e de sua população. Hoje, todos os bairros têm seus centros comerciais. Vieram shoppings, supermercados, mas ali, é onde cada um encontra tudo o que não tem no seu bairro, no seu mercado, na sua feira. Desde os primórdios da cidade de Belém, ele faz parte da vida de cada um. Tem carne, tem peixe, tem variedade de frutos e legumes, maniva, maniçoba, mingau, ervas, mandingueiras, malandragem com o “conto do paco”, que é crime (no qual vítima e acusado tentam levar vantagem). Este é o Ver-o-Peso, maior centro financeiro do Norte do Brasil.

E, nas comemorações pelos 398 anos do Ver-o-Peso, nesta quinta-feira, 27, o prefeito de Belém, Igor Normando, e o vice-prefeito Cássio Andrade vão vistoriar os locais do complexo que passam por obras de reforma e revitalização. O prefeito Igor e o vice-prefeito Cássio também vão participar dos festejos, com direito a um bolo de aniversário em frente ao Solar da Beira, prestação de serviços à população, além de apresentação do Dj Dinho, de grupos folclóricos e atrações musicais.

Durante a manhã, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) vai fazer o recadastramento dos permissionários do Ver-o-Peso, como parte do cronograma de recadastramento itinerante que vem sendo realizado pelo órgão nas feiras de Belém.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai disponibilizar à população as vacinas contra influenza, febre amarela, tríplice viral e tétano, além de serviços de aferição de pressão arterial, oximetria e glicemia. Serão realizados testes rápidos de HIV e sífilis, distribuição de preservativos masculinos e femininos, e orientação de uso.

As ações de comemoração realizadas pela Prefeitura de Belém têm a parceria do Governo do Estado.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações d Agência Belém/Imagens: Ray Nonato/Ronabar