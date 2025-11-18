Ver-O-Peso, Mercado de São Brás e Estação da Docas aplicarão metodologia Lixo Zero

Visitantes e permissionários do Mercado do Ver-O-Peso, Complexo do Mercado de São Brás e Estação das Docas têm agora um motivo a mais para se orgulhar desses espaços emblemáticos de Belém. Nesta segunda-feira, 17, em programação oficial da COP 30, representantes da Prefeitura de Belém e da Organização Social Pará 2000 assinaram os Compromissos Lixo Zero.

A iniciativa marca oficialmente a implementação nos locais das recomendações técnicas desenvolvidas pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) e pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), com apoio do Ministério do Turismo (MTur), e representa um avanço decisivo para que Belém se torne referência internacional na gestão sustentável de resíduos durante a COP 30 e após esse grande evento.

O projeto financiado pelo Ministério do Turismo engrandece o potencial turístico da capital paraense e destaca a importância dos três locais, que são cartões-postais e importantes centros econômicos.

“Desde o momento da preparação da COP 30, nossa expectativa em relação ao potencial turístico de Belém era muito alta. E como sede da COP 30, percebemos o trabalho do Lixo Zero e da sustentabilidade como práticas importantes, já consolidadas em diversos lugares e setores da economia. Belém só tem benefícios a ganhar com relação a isso”, considera o representante do Ministério do Turismo, arqueólogo Bruno Máximo.

O IBLZ já faz um grande trabalho em Belém, com ações no Mercado do Ver-O-Peso, com capacitação de funcionários públicos, e reordenamentos que Prefeitura tem feito em relação à educação ambiental em Belém, que está caminhando para ser município lixo zero. Assim como o Ver-O-Peso, a Prefeitura gere o Mercado de São Brás.

“Já atuamos para o fortalecimento das cooperativas de catadores e educação ambiental que integram o programa Belém em Ordem. Belém passa agora a trabalhar a coleta seletiva dos resíduos orgânicos, pois o município conta com seu primeiro pátio público de compostagem. Fazemos um trabalho intenso contra o descarte incorreto e a favor da separação de resíduos. A Prefeitura junto com o IBLZ ajuda a população a criar uma cidade mais sustentável”, enfatiza a Secretária Executiva de Inclusão Produtiva de Belém, Pamela Massoud.

Na Estação das Docas, onde já é desenvolvido de forma embrionária a coleta seletiva e planejamento do destino dos resíduos, a assinatura do termo tem um caráter especial.

“Isso é uma das preocupações da nossa gestão. E esse projeto que assinamos hoje vem num momento muito oportuno, quando o mundo discute energia renovável, energia limpa, melhoria do nosso clima. A coleta seletiva de resíduos vem justamente somar nesse contexto mundial que a COP 30 representa”, declara Roni Ferreira, coordenador-geral do Complexo da Estação das Docas, espaço gerido pela Organização Social Pará 2000.

Implementação da metodologia Lixo Zero inclui várias etapas

Desde o dia 10 de novembro até quarta-feira, 19, consultores do ILZB, professores e estudantes da UNIFAP, juntamente com equipes dos três complexos, realizam um Diagnóstico Lixo Zero baseado na metodologia oficial do programa. A etapa incluiu levantamento dos fluxos de resíduos, observações técnicas em campo, entrevistas com comerciantes e equipes operacionais, além da análise da infraestrutura disponível. O trabalho permitiu identificar gargalos e boas práticas, constituindo a base técnica para a elaboração dos Projetos de Adequação Lixo Zero que serão entregues aos gestores municipais.

“Como desdobramento do diagnóstico, representantes da Prefeitura de Belém e da OS Pará 2000 assinaram um compromisso público de implementar integralmente as recomendações técnicas, ajustando contratos, rotinas e infraestrutura para adequação ao modelo Lixo Zero. O acordo também prevê o fortalecimento de cooperativas, ações permanentes de educação ambiental e a manutenção das rotinas após o fim da consultoria”, destaca o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, para quem a parceria interinstitucional representa um dos grandes legados da COP 30 para Belém.

Com isso, o ILZB inicia a entrega dos Projetos de Adequação Lixo Zero, que trarão diretrizes de reorganização da gestão de resíduos, metas de desempenho, recomendações estruturais, propostas de Estações Lixo Zero e uma matriz clara de responsabilidades para os atores envolvidos.

As ações têm duas frentes. Primeiramente, trabalhadores dos locais recebem educação ambiental e conscientização sobre o tratamento ou destino de resíduos que muitas vezes podem ser reciclados ou reutilizados. A inciativa se pauta pelo processo de gravimetria, que classifica os resíduos gerados nos locais, e possibilita a redução do volume que seria destinado a lixões ou aterros.

“Quando a gente consegue estabelecer no local uma coleta seletiva eficiente, essa ação desvia do aterro todos os recursos que poderão ser reciclados ou reaproveitados, e isso pode alcançar até 80% ou 90% de desvio de resíduos que seriam enviados para aterros. O objetivo é dar uma destinação como reciclagem, compostagem, e até mesmo contribuir para aumento de renda dos catadores de material reciclável”, reforça a coordenadora do projeto da UNIFAP, professora Géssica Zilla Batista.

O projeto executado pela UNIFAP é financiado pelo Ministério do Turismo, por meio do Termo de Execução Descentralizada Nº 07208420250003-004625.