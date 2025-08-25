segunda-feira, agosto 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Apreendidos R$ 138 mil em peças para máquinas e equipamentos no sudeste do Pará

Foram apreendidas 1.033 peças para máquinas e equipamentos pesados, como filtros, componentes e acessórios, carga avaliada em R$ 138.363,51. A ação se deu em meio a fiscalização realizada no posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda – Sefa, anteontem, sábado, 23, por fiscais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, no sudeste do Estado.

“No posto fiscal de São Geraldo do Araguaia foi abordado um veículo transportando mercadorias provenientes do Estado de São Paulo com destino ao município de Canaã dos Carajás (sudeste do Pará). Após a análise documental e consulta aos sistemas da Sefa, constatou-se que as mercadorias estavam acobertadas por notas fiscais eletrônicas declaradas como remessa de mercadoria ou bem para demonstração. Mas, na prática, a operação se enquadrava como destinação a consumidor final localizado no Estado do Pará, situação que exige a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal)”, relatou o coordenador da unidade fazendária, Cicinato Oliveira.

Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), resultando em um valor devido de R$ 23.245,09, referente ao ICMS e multa.

Da Redação com Agência Pará de Notícias

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: Assaltante com pistola de brinquedo é enxotado a vassouradas de padaria
Próximo artigo
Mais de 5 mil CNHs aguardam retirada no Detran do Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,858FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315