Apreendidos R$ 138 mil em peças para máquinas e equipamentos no sudeste do Pará

Foram apreendidas 1.033 peças para máquinas e equipamentos pesados, como filtros, componentes e acessórios, carga avaliada em R$ 138.363,51. A ação se deu em meio a fiscalização realizada no posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda – Sefa, anteontem, sábado, 23, por fiscais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, no sudeste do Estado.

“No posto fiscal de São Geraldo do Araguaia foi abordado um veículo transportando mercadorias provenientes do Estado de São Paulo com destino ao município de Canaã dos Carajás (sudeste do Pará). Após a análise documental e consulta aos sistemas da Sefa, constatou-se que as mercadorias estavam acobertadas por notas fiscais eletrônicas declaradas como remessa de mercadoria ou bem para demonstração. Mas, na prática, a operação se enquadrava como destinação a consumidor final localizado no Estado do Pará, situação que exige a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal)”, relatou o coordenador da unidade fazendária, Cicinato Oliveira.

Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), resultando em um valor devido de R$ 23.245,09, referente ao ICMS e multa.

Da Redação com Agência Pará de Notícias