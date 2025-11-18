Vídeo: encontro inesperado; arara pousa na janela de carro em estacionamento do DF

O que era para ser apenas uma ida comum às compras se transformou em um encontro inesquecível em Águas Claras (DF). Lucas estava no estacionamento de um supermercado quando foi surpreendido por uma visita pra lá de especial: uma arara pousou diretamente na janela de seu carro!

A cena, que pegou a todos de surpresa, encantou quem estava dentro do veículo. A reação dos ocupantes foi de pura emoção e admiração, afinal, não é todo dia que a natureza oferece um presente tão vívido e de tão perto.

O inusitado momento transformou o estacionamento em um palco para a beleza da fauna local, reforçando que a vida selvagem ainda pode nos surpreender mesmo em ambientes urbanos.

