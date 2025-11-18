terça-feira, novembro 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: encontro inesperado; arara pousa na janela de carro em estacionamento do DF

O que era para ser apenas uma ida comum às compras se transformou em um encontro inesquecível em Águas Claras (DF). Lucas estava no estacionamento de um supermercado quando foi surpreendido por uma visita pra lá de especial: uma arara pousou diretamente na janela de seu carro!

A cena, que pegou a todos de surpresa, encantou quem estava dentro do veículo. A reação dos ocupantes foi de pura emoção e admiração, afinal, não é todo dia que a natureza oferece um presente tão vívido e de tão perto.

O inusitado momento transformou o estacionamento em um palco para a beleza da fauna local, reforçando que a vida selvagem ainda pode nos surpreender mesmo em ambientes urbanos.

Curta, comente, compartilhe e siga para mais conteúdo:

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Capanema brilha no Pavilhão dos Municípios, da COP 30, em Belém
Próximo artigo
Amazônia ganha primeiro Hub de Reciclagem e consolida economia circular após COP30

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,269FansLike
3,583FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315