Capanema brilha no Pavilhão dos Municípios, da COP 30, em Belém

Capanema, no nordeste do Estado, participa com seu estande no Pavilhão dos Municípios na COP30, localizado no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, na rodovia Augusto Montenegro. Na noite de ontem, segunda-feira, 17, o prefeito Claudionor Moreira, foi o anfitrião do espaço que recebeu várias autoridades como o ministro das Cidades, Jader Filho, a deputada federal Renilce Nicodemos; o secretário estadual de Turismo, Eduardo Costa e o deputado estadual Thiago Araújo, dentre outros.

O prefeito falou do orgulho em estar levando ao evento o potencial do município.

“Viver este momento é histórico. Como prefeito e como cidadão, me sinto orgulhoso por tudo o que está acontecendo. A realização da COP30, em Belém do Pará, é algo extraordinário e fantástico. Parabenizo o governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana, o ministro das Cidades Jader Filho e todos os que se empenharam para trazer para Belém esse evento tão importante para o futuro da Amazônia e do planeta”, ressaltou o gestor.

O estande de Capanema mostra um novo cenário de uma cidade turística e sustentável. Na exposição dos produtos para os visitantes, são apresentadas as belezas naturais, o projeto do Parque Jazida para recuperação de área degradada e o trabalho que vem sendo feito na questão da preservação do meio ambiente, como o projeto “Óleo Reciclado, um bem multiplicado”, que produz sabão a partir do óleo de cozinha.

O espaço de visitação ao público segue até a próxima sexta-feira, 21, no horário das 14h às 21h com entrada gratuita.

Fonte: Ascom/PMC/Imagens: Thauan Oliveira