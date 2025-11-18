terça-feira, novembro 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Capanema brilha no Pavilhão dos Municípios, da COP 30, em Belém

Capanema, no nordeste do Estado, participa com seu estande no Pavilhão dos Municípios na COP30, localizado no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, na rodovia Augusto Montenegro. Na noite de ontem, segunda-feira, 17, o prefeito Claudionor Moreira, foi o anfitrião do espaço que recebeu várias autoridades como o ministro das Cidades, Jader Filho, a deputada federal Renilce Nicodemos; o secretário estadual de Turismo, Eduardo Costa e o deputado estadual Thiago Araújo, dentre outros.

O prefeito falou do orgulho em estar levando ao evento o potencial do município.

“Viver este momento é histórico. Como prefeito e como cidadão, me sinto orgulhoso por tudo o que está acontecendo. A realização da COP30, em Belém do Pará, é algo extraordinário e fantástico. Parabenizo o governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana, o ministro das Cidades Jader Filho e todos os que se empenharam para trazer para Belém esse evento tão importante para o futuro da Amazônia e do planeta”, ressaltou o gestor.

O estande de Capanema mostra um novo cenário de uma cidade turística e sustentável. Na exposição dos produtos para os visitantes, são apresentadas as belezas naturais, o projeto do Parque Jazida para recuperação de área degradada e o trabalho que vem sendo feito na questão da preservação do meio ambiente, como o projeto “Óleo Reciclado, um bem multiplicado”, que produz sabão a partir do óleo de cozinha.

O espaço de visitação ao público segue até a próxima sexta-feira, 21, no horário das 14h às 21h com entrada gratuita.

Fonte: Ascom/PMC/Imagens: Thauan Oliveira

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Detran promove o penúltimo leilão do ano, no próximo dia 28 de novembro
Próximo artigo
Vídeo: encontro inesperado; arara pousa na janela de carro em estacionamento do DF

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,269FansLike
3,583FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315