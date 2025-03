Vídeo: Fernanda Torres e Mikey Madison trocam abraços e sorrisos em momento emocionante

Após a cerimônia do Oscar, no último domingo (2), Fernanda Torres demonstrou elegância e cordialidade ao parabenizar Mikey Madison, que levou a estatueta de Melhor Atriz por sua atuação em “Anora”. Madison superou Torres e Demi Moore, que eram consideradas as favoritas na categoria.

Um vídeo divulgado nas redes sociais flagrou o encontro entre as duas atrizes. Embora o áudio da conversa não seja claro, o clima era de descontração e afeto. Torres cumprimentou Madison com um beijo no rosto e posaram para fotos ao lado do cineasta Salles, diretor de “Ainda Estou Aqui”.

A Categoria de Melhor Atriz no Oscar 2025

A indicação de Fernanda Torres ao Oscar de Melhor Atriz já era um marco histórico, sendo ela apenas a segunda brasileira a concorrer na categoria, seguindo os passos de sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada em 1999 por “Central do Brasil”. Naquela ocasião, Gwyneth Paltrow levou o prêmio por “Shakespeare Apaixonado”.

A categoria de Melhor Atriz em 2025 foi marcada pela estreia de quatro das cinco indicadas: Fernanda Torres, Demi Moore, Karla Sofia Gascón e a vencedora, Mikey Madison. Apenas Cynthia Erivo já havia sido indicada anteriormente ao Oscar.

