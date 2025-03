Mikey Madison: A Estrela da Noite com o Oscar de Melhor Atriz por ‘Anora’

Com a vitória, Madison entra para o seleto grupo de vencedoras mais jovens da premiação, ao lado de grandes nomes como Jennifer Lawrence, Hilary Swank e Grace Kelly.

No noite de ontem (2), Mikey Madison, de 25 anos, conquistou o prestigioso Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme “Anora”. A cerimônia, que celebrou os melhores do cinema em 2025, consagrou Madison como uma das mais jovens vencedoras na história do prêmio.

Uma Competição Acirrada

Madison concorreu com atrizes de renome como Cynthia Erivo (“Wicked”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Demi Moore (“A Substância”) e Fernanda Torres (“Ainda Estou Aqui”). Sua vitória a coloca em um seleto grupo de jovens talentos que receberam a honraria. A mais jovem vencedora do Oscar de Melhor Atriz ainda é Marlee Matlin, que conquistou o prêmio aos 21 anos e 18 dias por “Filhos do Silêncio” em 1987. Madison, aos 25 anos e 348 dias, agora ocupa a nona posição entre as mais jovens vencedoras.

A Trajetória de Madison Rumo ao Oscar

A jornada de Madison rumo ao Oscar começou em maio de 2024, durante o Festival de Cinema de Cannes. A estreia de “Anora” no evento gerou elogios significativos para a atriz, que até então não havia protagonizado nenhum filme. A vitória de “Anora” na Palma de Ouro, juntamente com a aquisição da distribuidora Neon, impulsionou as chances de Madison na corrida pelo Oscar. A Neon concentrou seus esforços na divulgação do filme para membros da indústria e votantes da Academia.

Apesar do sucesso inicial, Madison enfrentou uma forte concorrência, especialmente de Demi Moore, que havia conquistado várias vitórias em outros prêmios. No entanto, a vitória de Madison no Bafta 2025 marcou um ponto de virada crucial em sua campanha. A atriz também levou para casa o prêmio de Melhor Protagonista no Indie Spirit Awards, considerado o “Oscar dos filmes independentes”. Embora essas tenham sido suas únicas vitórias em premiações anteriores, Madison foi a atriz que mais conquistou prêmios da crítica durante a temporada.

O Impacto da Vitória de Madison

A vitória de Madison no Oscar 2025 não apenas solidifica seu lugar na história do cinema, mas também destaca o crescente reconhecimento de jovens talentos na indústria. Sua atuação em “Anora” foi aclamada pela crítica, e sua vitória no Oscar é um testemunho de seu talento e dedicação.

Foto: Redes Socias da artista vencedora