Governo do Pará distribui Chromebooks para escolas estaduais

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), está implementando o programa “Conecta Educação”, que visa modernizar a educação pública estadual. A iniciativa inclui a distribuição de 36 mil Chromebooks para todas as 920 escolas da rede estadual de ensino. Cada kit contém um carrinho com 36 Chromebooks, permitindo que qualquer sala de aula se transforme em um laboratório digital.

Recentemente, foram entregues 864 unidades para 24 escolas estaduais do município de Marabá, na Região Sudeste do Pará. A Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Marabá receberá um total de 2.016 Chromebooks, beneficiando escolas de diversos municípios da região.

O governador Helder Barbalho destacou que o programa busca combater a evasão escolar, proporcionando aos alunos acesso à tecnologia e incentivando a permanência na escola. Além disso, ressaltou que a distribuição dos Chromebooks é um passo importante para melhorar a qualidade do ensino no estado.

A Escola Estadual Anísio Teixeira, localizada em Marabá, foi destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, com 85 redações alcançando mais de 900 pontos. A diretora da escola, Arley Sandra Ferreira, acredita que os novos equipamentos irão potencializar as ações pedagógicas, integrando a tecnologia ao ensino e proporcionando aos alunos uma experiência educacional mais rica.

Estudantes também expressaram entusiasmo com a chegada dos Chromebooks. Vinícius Luka, aluno da Escola Estadual Anísio Teixeira, afirmou que os equipamentos permitirão uma pesquisa mais eficiente e contribuirão para uma melhor rotina de estudos. Priscila Beatrice, da Escola Estadual Maria Irany Rodrigues da Silva, em Nova Ipixuna, destacou que a iniciativa oferece oportunidades de aprendizado que antes não estavam disponíveis, especialmente para alunos de áreas mais remotas.

O programa “Conecta Educação” é uma das várias ações do Governo do Pará para modernizar a educação pública. Outras iniciativas incluem a distribuição de kits “Bora Estudar”, que contêm antenas Starlink para garantir internet via satélite em todas as escolas estaduais, e o Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), que permite a aquisição de kits de robótica educacional. Além disso, o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb) foi inaugurado para promover práticas educacionais inovadoras.

Com essas ações, o Governo do Pará busca transformar a educação pública, tornando-a mais conectada, moderna e acessível para todos os estudantes.

Imagem: Agência Pará