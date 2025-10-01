quarta-feira, outubro 1, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: mãe age rápido e salva filho de caminhão desgovernado


O pensamento rápido e o instinto de proteção de uma mãe viralizaram nas redes sociais após serem registrados por uma câmera de segurança. O vídeo mostra o momento tenso em que ela percebe um caminhão desgovernado vindo em sua direção e retira rapidamente seu filho da rota de colisão.

A criança estava brincando tranquilamente ao lado da mãe quando o veículo apareceu. Em uma fração de segundo, a mãe agarra o menino, evitando que ele fosse atingido. Um grupo de mulheres que estava próximo também se dispersou rapidamente para escapar.

O caminhão, já sem controle, passou por cima de um carrinho de brinquedo e comprometeu parte do muro de uma residência. Uma testemunha relatou que o motorista havia acabado de sair da cabine quando os freios do veículo falharam.

Apesar do grande susto e dos danos materiais, ninguém se feriu no incidente.

