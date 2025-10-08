Vídeo: mulher é vítima de sequestro-relâmpago no estacionamento de mercado em São Paulo

Os criminosos forçaram a vítima a realizar transações bancárias e compras, totalizando cerca de R$ 4 mil em prejuízo

O medo e a insegurança voltaram a assustar moradores da Zona Sul de São Paulo após um caso de sequestro-relâmpago ocorrido no estacionamento de um mercado em Interlagos.

O crime aconteceu na tarde do último sábado (4), na Avenida Engenheiro José Salles. Segundo a Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 58 anos, foi rendida por dois homens armados e obrigada a entrar no próprio veículo com os criminosos.

Ela permaneceu sob o poder dos assaltantes por cerca de 40 minutos de terror. Nesse período, os suspeitos a coagiram a realizar diversas transações bancárias e compras com o cartão, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 4 mil, além de um PIX cujo valor não foi divulgado.

A vítima foi libertada e, em seguida, registrou a ocorrência no distrito policial. O veículo da mulher foi localizado pela polícia no mesmo dia na Rua Professor Adib Cassab, na Cidade Dutra. O caso foi registrado como roubo no 102º DP (Socorro) e a perícia foi acionada para dar prosseguimento às investigações, mas os criminosos conseguiram fugir.

Se inscreva no canal: