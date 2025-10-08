Vídeo: Neymar e a filha Mavie gravam especial de dia das crianças para o programa da Globo

O atacante Neymar participou, na terça-feira (7), da gravação de um especial de Dia das Crianças do programa Altas Horas, da TV Globo.

O craque esteve nos estúdios da emissora acompanhado da filha, Mavie, e registrou sua participação no tradicional programa apresentado por Serginho Groisman.

A edição com Neymar e Mavie ainda não tem data confirmada para ir ao ar, mas a expectativa é que seja exibida nos próximos dias, em celebração à data comemorativa.

Esta será a primeira aparição de Neymar no Altas Horas desde seu retorno ao Santos e deve mostrar um lado mais leve e familiar do jogador, em um clima de descontração e nostalgia para o público.

