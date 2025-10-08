quarta-feira, outubro 8, 2025
CÍRIO 2025

Cosanpa doa 45 mil copos de água aos romeiros do Círio 2025 em Belém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) manteve a tradição e, mais uma vez, demonstrou solidariedade aos romeiros do Círio de Nazaré. Neste ano, a companhia distribuiu 45 mil copos de água Bolonha aos fiéis que participaram da grande procissão, realizada no domingo (7) em Belém.

A ação contou com a colaboração de 115 voluntários, entre funcionários da Cosanpa e parceiros, que se mobilizaram para oferecer hidratação aos romeiros durante o trajeto. Os copos de água foram entregues em pontos estratégicos ao longo do percurso, proporcionando alívio e conforto aos participantes da celebração religiosa.

A água distribuída é proveniente do Complexo Bolonha, que abastece a Região Metropolitana de Belém. Antes de ser envasada, a água passa por rigorosos processos de controle de qualidade no Laboratório Central da Cosanpa, garantindo que atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos pelos órgãos de saúde.

Segundo o presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior, a ação reforça o compromisso da companhia com a comunidade e a importância de contribuir para o bem-estar dos romeiros durante uma das maiores manifestações religiosas do estado.

A distribuição de água aos romeiros é uma das diversas iniciativas realizadas durante o Círio de Nazaré, que mobiliza milhares de fiéis e voluntários em Belém e em outras localidades do Pará. A Cosanpa, com sua ação solidária, reafirma seu papel como agente de cidadania e apoio à população paraense.

Imagem: Divulgação

