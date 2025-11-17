segunda-feira, novembro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: explosão seguido de incêndio atinge parque industrial na Argentina

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, segundo autoridades; origem do acidente ainda é apurada

Uma explosão seguida de um grande incêndio abalou um parque industrial na cidade de Ezeiza, nos arredores da capital argentina, Buenos Aires. O incidente, que mobilizou diversas equipes de bombeiros para conter as chamas, deixou um rastro de destruição no complexo.

O incidente ocorreu após um incêndio inicial que já atingia três edifícios utilizados para armazenar produtos agroquímicos na região. A forte explosão consequente elevou as chamas a grandes proporções, mas as autoridades confirmaram que, apesar da gravidade, não houve registro de mortes.

Até o momento, foi confirmada a ocorrência de pelo menos 15 pessoas feridas.

Apesar da intensa fumaça e das chamas visíveis, o Aeroporto Internacional de Ezeiza, o principal da Argentina e situado a cerca de 15 quilômetros do local do fogo, não foi afetado e seguiu operando normalmente.

Reuters

Se inscreva no canal:

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Vídeo: Pedido de namoro vira destaque no show de Luísa Sonza: “Tomara que dure”, diz cantora
Próximo artigo
Vídeo: rainha do pagodinho;Dua Lipa cai no samba em São Paulo e mostra que sabe viver

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,207FansLike
3,588FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315