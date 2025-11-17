Vídeo: explosão seguido de incêndio atinge parque industrial na Argentina

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, segundo autoridades; origem do acidente ainda é apurada

Uma explosão seguida de um grande incêndio abalou um parque industrial na cidade de Ezeiza, nos arredores da capital argentina, Buenos Aires. O incidente, que mobilizou diversas equipes de bombeiros para conter as chamas, deixou um rastro de destruição no complexo.

O incidente ocorreu após um incêndio inicial que já atingia três edifícios utilizados para armazenar produtos agroquímicos na região. A forte explosão consequente elevou as chamas a grandes proporções, mas as autoridades confirmaram que, apesar da gravidade, não houve registro de mortes.

Até o momento, foi confirmada a ocorrência de pelo menos 15 pessoas feridas.

Apesar da intensa fumaça e das chamas visíveis, o Aeroporto Internacional de Ezeiza, o principal da Argentina e situado a cerca de 15 quilômetros do local do fogo, não foi afetado e seguiu operando normalmente.

Reuters

