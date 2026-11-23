Atividades combinam teoria e prática para aprimorar a aplicação dos Procedimentos Operacionais Padrão.

A Guarda Municipal de Belém (GMB), por meio da Divisão de Ensino (DEN), promove o Curso de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para aperfeiçoar a atuação dos agentes nas ruas. Com carga horária de 32 horas, a capacitação será ofertada gradativamente até contemplar todo o efetivo operacional da corporação.

A grade curricular reúne disciplinas como Uso Diferenciado da Força, Procedimentos Operacionais Padrão, Defesa Pessoal, Técnicas de Imobilização e Processo de Tomada de Decisão.

As atividades começaram no dia 16 de novembro, com aulas teóricas sobre imobilização tática e uma palestra do Núcleo de Segurança e Saúde do Trabalhador (NSST) voltada à saúde mental e ao equilíbrio emocional dos agentes. Já as instruções práticas seguem até esta sexta-feira (27), na sede do Grupamento de Ações Táticas (ATAC).

Neste sábado (21), as turmas participaram do módulo prático de imobilização tática, ministrado pelos professores Eder Melo e Mitchel Saraiva, com foco no controle e na segurança durante as ocorrências.

“A imobilização tática exige preparo, conhecimento técnico e responsabilidade. Nosso objetivo é capacitar os guardas municipais para que saibam aplicar as técnicas de maneira adequada, segura e proporcional, respeitando os princípios da legalidade e da preservação da integridade física de todos os envolvidos”, explicou o inspetor Mitchel Saraiva.

Para a coordenadora da Divisão de Ensino, inspetora Diana Medeiros, o treinamento valoriza os profissionais e padroniza o serviço prestado à população belenense. “A padronização dos procedimentos é fundamental para garantir mais segurança aos agentes e à população, respeitando os princípios da legalidade, da técnica e do uso proporcional da força”, afirmou.

Crédito: Leonardo Araújo