28ª Feira Pan‑Amazônica do Livro e das Multivozes será de 16 a 22 de agosto em Belém

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), lançou oficialmente a 28ª Feira Pan‑Amazônica do Livro e das Multivozes nesta segunda-feira (4 de agosto), no Teatro Estação Gasômetro, em Belém . O evento ocorrerá no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia de 16 a 22 de agosto, com entrada gratuita das 9h às 22h (acesso permitido até 21h) .

Nesta edição, dois nomes serão homenageados: Mestre Damasceno, ícone da cultura popular paraense, e a escritora Wanda Monteiro, voz representativa da literatura amazônica . Segundo a secretária Úrsula Vidal, o evento contará com mais autoras e autores locais aumento de 10% no número de livrarias paraenses e ampliação do horário diário, visando incentivar a participação popular .

A programação se destaca por uma estrutura temática rica, com sete eixos que integram debates literários às pautas sociais e ambientais, incluindo:

Vozes da Poética e da Encantaria

Vozes do Clima e COP30

Vozes da Diversidade e Inclusão

Vozes da Infância e Juventude

Vozes do Escritor Paraense

Vozes Cabanas

Vozes dos Saberes Ancestrais

Além de autógrafos, saraus, rodas de conversa, shows gratuitos (com nomes como Mestre Damasceno, Alba Mariah e Nilson Chaves), e espaços criativos como o Ponto do Autor, Beco do Artista e Feira Criativa .

A feira, que já foi declarada patrimônio cultural e imaterial do Estado, reforça seu papel como grande plataforma de diálogo literário-cultural na Amazônia e reforça a agenda da sustentabilidade e da justiça climática em tempos de COP30 .

Imagem: Agência Pará