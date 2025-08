Após sua saída do Fortaleza, o zagueiro David Luiz foi anunciado como novo reforço do Pafos FC, do Chipre

O zagueiro David Luiz, de 38 anos, foi anunciado como reforço do Pafos FC, do Chipre, no domingo (3), apenas dois dias após rescindir seu contrato com o Fortaleza.

O clube europeu celebrou a contratação do jogador em suas redes sociais, chamando-o de “lenda” e “ícone do futebol brasileiro”. David Luiz assinou um contrato válido até 2027, e o Pafos destacou que a chegada do defensor marca um “momento histórico para o futebol cipriota”.

O zagueiro optou por não continuar no Fortaleza, onde tinha contrato até o final de 2026. Segundo o CEO do clube, Marcelo Paz, David Luiz abriu mão de todos os valores a que teria direito no restante de seu vínculo para que a rescisão fosse concluída rapidamente.

Pelo time cearense, o ex-Flamengo disputou 16 partidas, sem gols ou assistências. Agora, ele retorna ao futebol europeu, onde construiu a maior parte de sua carreira em grandes clubes como Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal.

Para celebrar a contratação do zagueiro David Luiz, o clube cipriota Pafos criou uma homenagem especial. A equipe publicou um vídeo que mostra o Cristo Redentor “vestindo” as camisas dos times por onde o jogador passou em sua carreira, como o Benfica, Chelsea e PSG.

A produção, que viralizou nas redes sociais, usa um samba como trilha sonora e finaliza com a apresentação do novo reforço do Pafos, anunciando sua chegada ao time do Chipre.

Foto Reprodução Redes Sociais