Titular do São Paulo sente lesão e é substituído contra o Bahia

Defensor pode virar preocupação para sequência da temporada

Rafael Oliva e Lincoln Oriaj, da Itatiaia

O São Paulo pode ter um novo problema para a sequência da temporada. O lateral-direito Lucas Ramon sentiu uma lesão na panturrilha no início do segundo tempo da partida contra o Bahia, na tarde deste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor de 32 anos deixou o gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, aos 4 minutos da etapa final, dando lugar ao português Cédric Soares.

Lucas Ramon havia retornado ao time titular após ser preservado do duelo anterior. Contratado junto ao Mirassol em fevereiro deste ano, o jogador tem apresentado desgaste elevado com certa frequência ao longo da temporada.

A possível ausência do lateral passa a ser uma preocupação para o técnico Roger Machado para o próximo desafio da equipe. O São Paulo enfrenta o O’Higgins nesta quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana

Rubens Chiri/São Paulo FC