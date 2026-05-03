Control Resonant | Diretor explica atmosfera de opressão na grande Manhattan

Sequência do jogo de 2019 levará o jogador para fora dos limites da Casa Mais Antiga

Paloma Pinheiro

Há um sentimento muito único quando entramos pela primeira vez na Casa Mais Antiga, a sede do Departamento Federal de Controle (FBC) e cenário principal de Control. É uma combinação de curiosidade com claustrofobia, potencializada pela arquitetura brutalista e pelos elementos surreais fortemente inspirados nos trabalhos do lendário cineasta David Lynch.

Dito isso, parece razoável imaginar que expandir esse universo para Manhattan poderia, de certa forma, torná-lo menos bizarro, menos intimidante. Mas Mikael Kasurinen, diretor da franquia, garantiu que isso não tem a mínima chance de acontecer em Control Resonant, a aguardada sequência do jogo de 2019.

Em entrevista ao Omelete na gamescom latam 2026, Kasurinen nos convenceu que também é possível sentir a estranha sensação de opressão no espaço aberto, já que assim como Dylan Faden, o jogador também estará saindo para o mundo exterior pela primeira vez:

“Acho que há uma estranha sensação de opressão também no — e isso vai soar estranho — espaço aberto. Imagine que você sempre viveu dentro de um pequeno cubículo por vinte anos e sai para o mundo e ele é vasto, complicado e, por isso, intimidante também. Pode ser assustador e estranho. E é isso que o Dylan está enfrentando. Portanto, muito disso é a perspectiva dele sobre o mundo, como ele se sente em relação a isso e como ele vai lidar com isso“, introduz Kasurinen.

“No primeiro jogo, você vem do mundo exterior para A Casa Mais Antiga como Jesse e pode vivenciar a experiência por meio dela, certo? E você procura pelo Dylan. No outro jogo, em Control Resonant, nós invertemos. Você é o Dylan, que sempre esteve dentro da Casa Mais Antiga, e isso é normal para você, e você está saindo para o mundo exterior, que é novo para o Dylan. Ele não o viu. E, na verdade, nem o jogador, certo? Tipo, quando começamos a jogar o primeiro jogo, deixamos Nova York para trás. Agora você terá a experiência junto com o Dylan, tipo: ‘Ok, como é o mundo exterior nesta franquia?’“, complementa.

Control Resonant será lançado em 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam e Epic Games Store).