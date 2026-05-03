Bilheteria | O Diabo Veste Prada 2 e Michael dominam o cinema

Super Mario Galaxy: O Filme também tem resultados positivos

Júlia Henn

Segundo dados do Deadline deste domingo (3), O Diabo Veste Prada 2 chegou nos cinemas do mundo inteiro como um sucesso de bilheteria inquestionável.

US$ 156,6 milhões foram arrecadados internacionalmente e US$ 77 milhões em território norte-americano, totalizando uma abertura de US$ 233,6 milhões, tornando-se a segunda melhor do ano, apenas atrás de Super Mario Galaxy: O Filme, que abriu seu primeiro final de semana com US$ 372,5 milhões ao redor do mundo.

Enquanto isso, Michael teve uma arrecadação global de US$ 134,8 milhões em seu segundo final de semana em cartaz, constituída de US$ 80,8 milhões no mercado internacional e US$ 54 milhões de arrecadação doméstica, totalizando uma bilheteria impressionante de US$ 423,9 milhões até o momento.

Em seu quinto final de semana de exibição, Super Mario Galaxy: O Filme chegou a incrível marca de US$ 894 milhões de arrecadação total. Seu final de semana foi formado por uma bilheteria doméstica de US$ 12,1 milhões e US$ 32,2 milhões internacionalmente.

Tudo sobre O Diabo Veste Prada 2

A sequência, que foi revelada como estando em desenvolvimento pela Disney em julho passado, estreará nos cinemas em 30 de abril de 2026. Uma sinopse do filme foi revelada em julho do ano passado, confira: “A carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio, o que a força a enfrentar Emily (Emily Blunt), agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente.”

Adaptação do livro homônimo lançado em 2003, O Diabo Veste Prada segue Andy (Anne Hathaway), uma moça recém-formada e com grandes sonhos que vai trabalhar na conceituada revista de moda Runway; sua função é ser assistente da destemida Miranda Priestly (Meryl Streep).

Com o passar do tempo, Andy, que não se sente bem no ambiente tenso de trabalho, questiona sua habilidade em continuar na função que assumiu.

Dirigido por David Frankel, o filme contou ainda com Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms e Rich Sommer. Com um orçamento de US$35 milhões, foi um estrondoso sucesso, fazendo mais de US$326 mi nas bilheterias do mundo todo.

O Diabo Veste Prada 2 está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Tudo sobre Michael

Dirigido por Antoine Fuqua (Dia de Treinamento), Michael acompanha o seu biografado dos anos de Jackson 5 até o começo da carreira solo – a ideia é que a história continue em um segundo longa, caso Michael se prove um sucesso de bilheteria – o que vem acontecendo.

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, interpreta-o no filme. O elenco ainda conta com Colman Domingo e Nia Long como os pais do popstar, Miles Teller como o agente do protagonista, Laura Harrier, Kat Graham e Derek Luke.

Com roteiro de John Logan (Gladiador), Michael já está em cartaz nos cinemas.