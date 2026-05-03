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Netflix lança feed de vídeos verticais; entenda

A iniciativa é similar ao conceito de YouTube Shorts

Júlia Henn

Um novo elemento fará parte do aplicativo da Netflix em breve, chamado Clips. O Clips será um feed de vídeos verticais curtos retirados do catálogo da plataforma de streaming de acordo com o algoritmo do usuário. 

Inicialmente, uma quantidade limitada será adicionada ao feed regularmente. No futuro, vídeos de podcasts e eventos ao vivo também devem ser incluídos no Clips. Também haverá coleções temáticas baseadas em gêneros e formatos. 

O objetivo do Clips é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix e despertar a curiosidade de assisti-los de forma completa. 

A portabilidade é uma parte importante de como os usuários permanecem conectados ao entretenimento que amam na Netflix. Com a nossa navgação melhorada e o Clips, o novo feed de vídeos verticais, estamos colocando em prática o que aprendemos que é entregar uma experiência feita para os membros aproveitarem a Netflix em seus celulares: nos momentos de lazer, para descobrir um novo título, ou uma risada“, disse Elizabeth Stone, chefe de produto e tecnologia da plataforma. 

Nossa visão é tornar nossa experiência mobile tão divertida quanto aquilo que você assiste, entregando experiências cada vez mais imersivas e personalizadas para cada momento. E esse é só o começo“, finalizou.

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