Hope | Novo filme de Na Hong-jin ganha primeiras imagens

O diretor também foi responsável por O Lamento (2016)
Hope, novo filme do diretor sul-coreano Na Hong-jin que estreia em Cannes no mês que vem, ganhou suas primeiras imagens na última quinta-feira (30).
A sinopse oficial revela que o thriller de ficção científica também será carregado de drama: “Em Hope Harbor, uma vila remota perto da Zona Desmilitarizada, o chefe de polícia Bum-seok recebe relatos preocupantes de moradores locais de que um tigre vem atormentando a região. Quando a vila é tomada por pânico, Bum-seok é forçado a confrontar uma realidade além da imaginação.“
No elenco, grandes nomes do cinema sul-coreano e ocidental se misturam, como Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander e Michael Fassbender.
O diretor de fotografia Hong Kyung-pyo, que trabalhou com Na em O Lamento (2016), integra a equipe técnica do longa. Confira as imagens abaixo:
Hope (Divulgação)
Hope (Divulgação)
Hope (Divulgação)
Continua depois da Publicidade