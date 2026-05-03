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Hope | Novo filme de Na Hong-jin ganha primeiras imagens

O diretor também foi responsável por O Lamento (2016)

Júlia Henn

Hope, novo filme do diretor sul-coreano Na Hong-jin que estreia em Cannes no mês que vem, ganhou suas primeiras imagens na última quinta-feira (30).

A sinopse oficial revela que o thriller de ficção científica também será carregado de drama: “Em Hope Harbor, uma vila remota perto da Zona Desmilitarizada, o chefe de polícia Bum-seok recebe relatos preocupantes de moradores locais de que um tigre vem atormentando a região. Quando a vila é tomada por pânico, Bum-seok é forçado a confrontar uma realidade além da imaginação.

No elenco, grandes nomes do cinema sul-coreano e ocidental se misturam, como Hwang Jung-minZo In-sungHoyeonTaylor RussellCameron BrittonAlicia Vikander e Michael Fassbender.

O diretor de fotografia Hong Kyung-pyo, que trabalhou com Na em O Lamento (2016), integra a equipe técnica do longa. Confira as imagens abaixo:

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Hope (Divulgação)

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Hope (Divulgação)

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Hope (Divulgação)

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