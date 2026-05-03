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Neymar se irrita após drible e dá tapa em Robinho Jr em treino do Santos

Episódio aconteceu na atividade do Santos deste domingo (3), no CT Rei Pelé

Matheus Dantas, da Itatiaia

O atacante Neymar se irritou e se desentendeu com Robinho Jr durante o treino do Santos neste domingo (3), no CT Rei Pelé. A irritação do camisa 10 teve início após ser driblado pelo jovem na atividade.

A informação foi publicada pelo “ge”. Segundo o portal, Neymar e Robinho Jr discutiram após o lance, e o camisa 10 pediu para o jovem “maneirar”.

A discussão, segundo relato do site, terminou em empurra-empurra, no qual Neymar teria dado um tapa em Robinho, além de uma rasteira.

De acordo com a reportagem, Neymar, ainda no CT, desculpou-se com Robinho pela atitude e a relação entre os dois, que é de proximidade no dia a dia, não foi abalada.

Neymar e Robinho não participaram da partida contra o Palmeiras, neste sábado (2), pelo Brasileirão. Os times empataram em 1 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo.

Por isso, os dois trabalharam neste domingo (3) no CT Rei Pelé. A próxima partida do Santos é contra o Recoleta, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Neymar será relacionado.

 Pedro Souza / Atletico-MG

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