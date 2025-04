Articuladas pelo governo federal estratégias com os serviços de hospedagem para a COP30

Em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro de 2025 na cidade de Belém (PA), representantes dos governos federal e estadual se reuniram na quarta-feira (24.04) com corretores de imóveis e representantes dos meios de hospedagem da capital paraense, com o objetivo de alinhar ações estratégicas voltadas à organização das hospedagens durante o evento internacional da ONU.

A reunião, conduzida pela Secretaria Extraordinária para a COP 30 (SECOP) e pelo Ministério do Turismo (MTur), contou com a participação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Advocacia-Geral da União e do Governo do Pará. O encontro aconteceu na sede regional da SECOP, instalada no prédio do Banco Central em Belém.

A ministra do Turismo em exercício, Ana Carla Lopes, e o secretário extraordinário da COP30, Valter Correia, conduziram o alinhamento de pontos estratégicos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) preventivo que norteará e certificará as melhores práticas nas relações de hospedagem.

Ana Carla Lopes ressaltou que o Governo Federal está conduzindo esse processo com diálogo e responsabilidade. “Essa construção conjunta com os meios de hospedagem e os corretores de imóveis é fundamental para se democratizar ao máximo o acesso de todas as delegações e visitantes que precisam participar dos diálogos da COP30 em prol do nosso planeta”, declarou a ministra.

PROPOSTA

Como resultado da reunião, foi proposta a criação de um Grupo de Trabalho local dedicado à temática, com foco na preparação para a inclusão dos imóveis na plataforma oficial de hospedagem que será disponibilizada pelo governo nos próximos dias. “Estamos felizes com esse resultado em busca do equilíbrio, para que o evento seja acessível e bem-sucedido para todos – tanto para quem chega quanto para quem vive no Pará e especialmente na cidade de Belém, que se tornará ainda mais acolhedora e preparada para o turismo”, reiterou Ana Carla Lopes.

O titular da SECOP, Valter Correia, lembrou aos presentes a oportunidade histórica que o Brasil tem de mostrar sua liderança no debate climático global. “Preparar bem nossa infraestrutura é parte do nosso compromisso com o sucesso do evento, para isso tomamos essas medidas concretas que incluem a organização das plataformas de hospedagem”, ressaltou Correia.

PARCERIAS

Os resultados da reunião com os representantes dos meios de hospedagem da capital paraense foram apresentados também durante encontro do Governo do Pará com a imprensa, no qual a vice-governadora Hana Ghassan apresentou a síntese das obras que estão sendo realizadas em Belém, em parceria com o governo federal.

No encontro, o secretário Valter Correia anunciou que o Governo Federal vai contratar navios de cruzeiro para garantir seis mil leitos de hospedagem na COP 30.

Texto: Cléo Soares/Imagens: Ministério do Turismo