A força do cacau do Pará está no Salão do Chocolate da França até domingo 2

A produção cacaueira do Pará estará em destaque internacional durante o Salão do Chocolate, evento de peso realizado em Paris. A programação da delegação paraense começa nesta terça-feira (28) e se estende até o próximo domingo (2).

O Estado participa com oito produtores de diferentes regiões: dos municípios de Castanhal e São Francisco do Pará (região de integração do Rio Guamá); Medicilândia, Uruará, Rurópolis e Pacajá (região do Xingu); e Novo Repartimento (Lago de Tucuruí).

Na manhã desta terça, os produtores do Pará já estiveram na rodada de negócios realizada na embaixada do Brasil em Paris uma oportunidade importante para comercializar amêndoas de cacau e seus derivados diretamente com compradores europeus.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (Sedap), por meio do fundo Funcacau, que apoia a participação da delegação.

O evento também marca um momento simbólico: o Brasil será homenageado durante esta edição, em reconhecimento à produção de cacau altamente ativa e ao protagonismo na cadeia produtiva o que coincide com a preparação para a COP 30.

A presença paraense reforça que o Pará não é apenas um grande produtor de cacau, mas que investe em qualidade, internacionalização e sustentabilidade. A participação direta em evento global abre portas para negócios, parcerias e visibilidade para os produtores locais. Além disso, expõe o fruto amazônico como componente estratégico da economia regional algo em linha com a valorização da bioeconomia e das cadeias sustentáveis.

Com essa visibilidade internacional, espera-se que as amêndoas do Pará ganhem mais prestígio, gerando melhores preços para os agricultores familiares e estimulando cadeias produtivas de valor agregado, como o chocolate de origem. Também há expectativa de que novos compradores europeus se interessem por parcerias e que as marcas paraenses ampliem seus mercados. Essa movimentação pode fortalecer não apenas o setor do cacau, mas impulsionar a economia local, gerar empregos e consolidar o Pará como um ator global no segmento.

