Vídeo: viatura da PM é alvejada por 40 tiros em Ananindeua; suspeitos seguem foragidos

Na madrugada desta terça-feira (28), uma viatura do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) foi alvo de uma emboscada no bairro Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Por volta das 1 h, homens encapuzados dispararam mais de 40 tiros contra o veículo policial, que seguia em ronda pela avenida Beira Rio, esquina com a Passagem Amapá.

O ataque causou danos significativos: o para-brisa foi perfurado, os dois pneus dianteiros foram atingidos, bem como a lateral direita e a parte traseira da viatura. Apesar da violência do ataque, nenhum policial ficou ferido.

No local foram encontradas cápsulas de calibres .380, .40 e 9 mm indício da preparação do grupo para confronto pesado. Após os disparos, os suspeitos fugiram em direção a uma área de maré próxima e ainda não foram localizados.

A Polícia Militar do Pará informou que o policiamento na área foi reforçado e que buscas estão em curso para identificar e prender os autores. Já a Polícia Civil do Pará, por meio da sua Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), também apura o ataque.

Esse tipo de ação evidencia o grau de enfrentamento ao qual as forças policiais estão expostas, especialmente em áreas com histórico de violência organizada ou atuação de grupos criminosos. A emboscada na madrugada, quando menos se espera, reforça a necessidade de presença contínua e estratégias de prevenção mais eficientes em regiões vulneráveis.

Para os moradores do Curuçambá e arredores, o episódio gerou apreensão. Rondas constantes, sirenes e reforço policial vieram logo após e indicam que as autoridades estão atentas mas também que a situação exige atenção comunitária redobrada.

Imagem: Reprodução Redes Sociais