Ação do Dia Mundial da Água revitaliza fachadas de casas e dá melhorias estruturais em área ribeirinha de Barcarena

Março é o mês da água. Esta data ficará marcada na vida de moradores da comunidade da Passagem Beira Rio, localizada em uma região ribeirinha no bairro Arapari, em Barcarena. Neste fim de semana, o local passou por uma revitalização completa no sistema de abastecimento de água tratada e também recebeu um mutirão de limpeza, focado em retirar resíduos sólidos do rio. As casas da passagem Beira Rio também foram pintadas, dando um novo colorido ao cenário.

A atividade, coordenada pela concessionária Águas de São Francisco, ainda levou orientações sobre descarte correto de resíduos sólidos e bom uso da água. O objetivo é garantir mais qualidade de vida para a população local. “Nosso objetivo, como concessionária, é sempre levar melhorias para a comunidade. Identificamos a necessidade de recuperar o sistema de água, que estava danificado, e partimos para a ação. O relacionamento com a comunidade também é uma prioridade para a Águas de São Francisco. Por isso, abraçamos a Passagem Beira Rio para garantir que a população tenha acesso a água tratada e de qualidade, com o conforto do fornecimento direto em suas casas”, ressaltou Tomás Menezes, coordenador de operações da Águas de São Francisco.

A comunidade recebeu 180 metros de novas tubulações de água. A instalação da nova rede foi realizada de forma suspensa — adequada para a área de palafitas — e incluiu a colocação de novos cavaletes e hidrômetros. Todos os residentes são atendidos pelo programa Tarifa Social, que garante acesso à água com tarifa reduzida para famílias de baixa renda. Cerca de 100 moradores foram beneficiados na ação.

Ana Cleide de Jesus, 71 anos, moradora da região há mais de 25, contou que os moradores já enfrentaram muitas dificuldades para ter acesso a água potável. “Antes, tínhamos água daqui mesmo, mas era imprópria para o consumo. Chegávamos a comprar água de Belém, que vinha em baldes, para cozinhar e beber. Depois que a Águas de São Francisco chegou, a situação melhorou muito: a água era de qualidade. Porém, a rede se danificou e, de um tempo para cá, ficamos sem água novamente. Agora, com a instalação da nova rede, tenho fé que vai melhorar ainda mais. Água é vida”, afirmou a aposentada.

Luci Silva, moradora há mais de 35 anos, também celebrou os serviços. “Estou muito alegre, pois isso nunca havia acontecido aqui. Sou grata a todos que se dedicaram à nossa comunidade — às mulheres que pintaram minha casa e à equipe de limpeza. Acredito que, com esse trabalho, a água vai chegar com mais qualidade”, disse a dona de casa.

A ação mobilizou um grupo de colaboradores do programa de voluntariado da Águas de São Francisco, além das equipes responsáveis pela substituição da rede. A iniciativa contou ainda com parcerias da Recicle, empresa de coleta de resíduos sólidos, e da Fermatec, loja de materiais de construção.

“Nossas equipes de serviços gerais atuaram na coleta de resíduos para conscientizar a população sobre o descarte correto, essencial para a qualidade de vida, a preservação ambiental e dos mananciais. Parcerias como esta são fundamentais, especialmente em uma data simbólica como hoje, pois a educação ambiental é a base para transformar realidades”, destacou Rafael Cardoso, educador ambiental da Recicle.

Imagens: Divulgação