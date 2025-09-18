Ação social leva dezenas de serviços gratuitos para moradores do Guamá, em Belém

O Governo do Pará promoveu uma ação social no bairro do Guamá, em Belém, oferecendo centenas de atendimentos gratuitos de saúde, cidadania e lazer para a comunidade. A iniciativa aconteceu na Usina da Paz Guamá, com o objetivo de aproximar serviços públicos essenciais de quem mora na região.

Foram disponibilizados mais de 30 tipos de serviços, inclusive emissão de documentos, atendimentos médicos de clínica geral, pediatria, ginecologia, nutricionista e odontologia. Também houve exames de vista, escolha de armações para óculos, testes rápidos de doenças, vacinação, além de serviços voltados à estética, palestras de saúde para mulheres, atividades para crianças e apoio da Defensoria Pública e da Coordenação Estadual da Pessoa com Deficiência.

A ação integrou o programa estadual Por Todas Elas, idealizado para levar não só direitos, mas dignidade e qualidade de vida para mulheres e famílias de diversas regiões. Moradores destacaram a importância de ter acesso próximo desses serviços, que normalmente demandam deslocamentos ou esperas longas.

Segundo os organizadores, o evento também contou com momentos de cultura e lazer, além de atendimentos para animais de estimação, o que deu um tom comunitário forte ao dia.

Com essa ação, o governo reforça sua política de inclusão social, aproximando cidadania e saúde de quem vive nos bairros mais populosos da capital, com especial atenção para as demandas femininas.

Imagem: Agência Pará