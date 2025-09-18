quinta-feira, setembro 18, 2025
Vídeo: pai salva a filha de 1 ano de afogamento em piscina em Minas Gerais

A mãe compartilhou o vídeo nas redes sociais com o objetivo de alertar outros pais, e as imagens rapidamente viralizaram.

Um pai em São João del-Rei, Minas Gerais, evitou uma tragédia ao salvar sua filha de 1 ano de idade de um afogamento. A bebê caiu na piscina da casa da família, mas a ação rápida do pai, que estava próximo, garantiu que ela fosse retirada da água em segurança. O caso aconteceu em agosto e o vídeo, gravado por uma câmera de segurança, viralizou nas redes sociais.

A mãe da criança decidiu compartilhar as imagens como um alerta a pais e responsáveis. A gravação mostra o exato momento em que a criança se aproxima da piscina, perde o equilíbrio e cai na água. Segundos depois, o pai percebe o ocorrido e corre para resgatar a filha.

Apesar da agilidade do pai, o vídeo gerou um debate entre os internautas sobre a importância de redobrar a atenção. Em uma segunda postagem, a mãe reforçou que a família toma todas as precauções necessárias. Ela explicou que, no dia do acidente, a lona de proteção da piscina havia sido removida para lavagem, mas que a área costuma ficar coberta e com o portão fechado.

A mãe afirmou que, felizmente, a filha não sofreu nenhum ferimento e que a família segue bem. A história serve de lembrete sobre a imprevisibilidade de acidentes e a importância da vigilância constante.

