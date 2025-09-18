Theatro da Paz avança para ser Patrimônio Mundial: documento é aprovado e processo segue firme

O Theatro da Paz, em Belém (PA), junto com o Teatro Amazonas, em Manaus (AM), está mais próximo de conquistar o título de Patrimônio Mundial Cultural da UNESCO.

Em 31 de janeiro de 2025, foi oficialmente entregue à UNESCO um dossiê técnico com todos os documentos necessários para avaliar a candidatura dos dois teatros, denominados “Teatros da Amazônia”. A proposta foi elaborada pelo Iphan em parceria com os governos estaduais do Pará e do Amazonas, além das prefeituras dos dois municípios.

O processo exige comprovação de critérios como valor universal excepcional, autenticidade e integridade ou seja: os teatros precisam demonstrar importância histórica e cultural não só para a região amazônica, mas para o Brasil e o mundo.

Além da entrega do dossiê, estão em curso ações complementares como escutas públicas com a sociedade civil para alinhar as expectativas sobre a gestão dos teatros, oficinas para debater conservação, turismo, economia criativa, preservação patrimonial, e a preparação de planos de gestão compartilhada para quando houver o reconhecimento internacional.

Se aprovado, o reconhecimento da UNESCO pode trazer benefícios grandes para os dois teatros: maior visibilidade internacional, maior fluxo turístico, acesso a recursos para conservação, além de reforçar o orgulho cultural da Amazônia.

Imagem: Divulgação