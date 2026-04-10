Advogado paraense Denis Farias é nomeado para comissão nacional de Direito Eleitoral da OAB

O advogado paraense Denis Farias foi nomeado para integrar a Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A indicação foi oficializada por meio da Portaria nº 212/2026, assinada pelo presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti.

Reconhecido por sua atuação na área desde 2003, Denis Farias passa a compor um grupo seleto de especialistas responsáveis por debater e contribuir com temas centrais da advocacia eleitoral no país.

A participação na comissão coloca o advogado no núcleo das discussões que influenciam a interpretação do Direito Eleitoral no Brasil, além de ampliar a representatividade do Pará em instâncias nacionais da Ordem dos Advogados do Brasil.

Com a proximidade das Eleições Gerais, a presença de um profissional paraense na comissão reforça a atuação do estado nos debates jurídicos que devem impactar o cenário eleitoral em todo o país.