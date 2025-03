“Ainda Estou Aqui” faz história ao vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional

O filme “Ainda Estou Aqui”, primeiro original Globoplay, conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, um marco inédito para o cinema brasileiro. Esta é a primeira estatueta do país na categoria desde a criação do prêmio, em 1929. O anúncio foi feito no domingo (2), no Dolby Theatre, em Los Angeles, EUA.

Os produtores Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira subiram ao palco para receber o prêmio em nome do longa dirigido por Walter Salles. O cineasta brasileiro dedicou a vitória a Eunice Paiva, cuja história inspirou o filme.

“Obrigado em primeiro lugar, em nome do cinema brasileiro. É uma honra receber esse prêmio em um grupo tão extraordinário de cineastas”.

“Dedico esse prêmio a uma mulher que depois de uma perda, durante um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Esse prêmio é dedicado a ela, o nome dela é Eunice Paiva. E dedico esse prêmio às duas mulheres extraordinárias que derem vida a ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”.

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” surpreendeu ao conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional, superando concorrentes de peso com temáticas diversas.

Concorrentes de Peso:

“Emilia Pérez” (França): O musical, com 13 indicações ao Oscar, era considerado favorito após vitórias no Globo de Ouro, Critics Choice Awards e Bafta.

“Flow” (Letônia): A animação vinha se destacando na categoria de Melhor Animação, com prêmios no Globo de Ouro e Spirit Awards.

“A Garota da Agulha” (Dinamarca) e “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha, França e Irã): Corriam por fora na disputa.

Outras Indicações:

Além do prêmio de Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui” concorre em outras duas categorias:

Melhor Atriz: Fernanda Torres disputa a estatueta.

Melhor Filme: O longa brasileiro concorre ao prêmio principal da noite.

A vitória de “Ainda Estou Aqui” representa um marco para o cinema brasileiro e coloca o filme em destaque na premiação.

Ao longo da história do Oscar, o cinema brasileiro marcou presença com 14 indicações, demonstrando a qualidade e a diversidade de suas produções.

Embora a vitória tenha sido inédita até a edição de 2025, alguns filmes se destacaram por suas múltiplas indicações e reconhecimento internacional: Cidade de Deus (indicado a 4 categorias), O Beijo da Mulher-Aranha (4, em candidatura compartilhada com EUA) e Central do Brasil (2).