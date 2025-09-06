Alien: Earth | Quando estreia o 6º episódio da 1ª temporada?

A série está disponível no Disney+
2 min de leitura
“The Fly“, o sexto episódio da primeira temporada da série Alien: Earth estreia na terça-feira, dia 9 de setembro, a partir das 21h, no Disney+.
A primeira temporada de Alien: Earth estreou no Disney+ no dia 12 de agosto e terá um episódio lançado por semana até o dia 23 de setembro.
Tudo sobre a série Alien: Earth
Alien: Earth cumpre a promessa de finalmente trazer uma história com o Xenomorfo na Terra, mas curiosamente precede o que até então era o primeiro encontro canônico de humanos com criaturas, algo abordado nos filmes Prometheus e Alien: Covenant.
A história da série, criada por Noah Hawley (Fargo, Legion) se passa em 2120, quando a Terra é controlada por cinco corporações: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. Nesta Era Corporativa, ciborgues (humanos com partes biológicas e artificiais) e sintéticos (robôs humanoides com inteligência artificial) coexistem com humanos.
Mas as coisas mudam quando Prodigy, fundador e CEO da Prodigy Corporation, descobre um novo avanço tecnológico: híbridos (robôs humanoides dotados de consciência humana). O primeiro protótipo híbrido, chamado “Wendy” (Syndey Chandler), marca um novo começo na corrida pela imortalidade.
A coisa, porém, fica diferente quando uma nave da Weyland-Yutani, a corporação que serve de antagonista nos filmes de Alien, cai em Prodigy City, e tem a bordo cinco espécies letais de criaturas extraterrestres, incluindo o Xenomorfo. Wendy e seu mentor Kirsh (Timothy Olyphant), agora precisam lutar por suas vidas.
O elenco ainda inclui Alex Lawther (Andor), Samuel Blenkin (Mickey 17), Richa Moorjani (Fargo), Karen Aldridge (Ruptura), Enzo Cilenti (Quarta Geração), Max Rinehart (A Grande Fuga), Amir Boutrous (Aladdin), Victoria Masoma , Tom Moya (Rosas e Cigarros), Andy Yu (O Espião que Aprendeu), Michael Smiley (Uma Família da Pesada), Jamie Bisping (Leitlets) e Tanapol Chuksrida (Se Beber, Não Case! Parte II).