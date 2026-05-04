Oito homens são presos em três dias por violência doméstica em seis cidades do interior do Pará

Os casos aconteceram em Anajás, Vitória do Xingu, Ponta de Pedras, Parauapebas, Santarém e Paragominas. Todos os agressores foram presos em flagrante e estão à disposição da Justiça

Ao assumir a gestão há um mês, a governadora Hana Ghassan determinou às forças de segurança do Pará o rigor máximo no cumprimento das leis que combatem a violência contra às mulheres no Estado. “No Pará, agressor de mulher não vai ter paz. Estamos com ações integradas e contínuas para garantir proteção às mulheres”, enfatiza a governadora Hana.

No feriado prolongado com final de semana, as ações contínuas resultaram na prisão de oito agressores de companheiras e ex-companheiras. Os casos ocorreram no interior do Estado, precisamente nas cidades de Anajás, Vitória do Xingu, Ponta de Pedras, Parauapebas, Santarém e Paragominas.

O delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do interior (DPI), destaca que as equipes da PC estão mobilizadas para combater os crimes na capital e no interior. “Por determinação da governadora Hana, todas as equipes da Polícia Civil do Pará estão empenhadas em reforçar a atenção e a dar uma resposta rápida para os crimes que envolvem a violência doméstica contra as mulheres. Por isso, os policiais das delegacias que compõem a DPI atuam diuturnamente para dar mais segurança às mulheres do Pará, assim como na Grande Belém”, afirma.

ANAJÁS

A equipe da Delegacia de Anajás prendeu, em flagrante, na tarde deste sábado (2), um homem, por agressão física praticada contra a mulher. Os policiais receberam a denúncia da própria vítima, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. Ela informou ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo companheiro.

VITÓRIA DO XINGU

Na noite de sexta-feira (1º), a equipe da Delegacia de Vitória do Xingu prendeu dois homens em flagrante por violência doméstica contra a mulher. A vítima procurou os policiais relatando que foi agredida por seu ex-marido e pelo seu ex-cunhado. Ela informou que levou socos, empurrões e que foi ameaçada de morte pelo ex-cunhado. A mulher ainda foi ameaçada com um facão pelo ex-cunhado. A vítima recebeu acolhimento, foi encaminhada para exames que confirmaram as lesões.

Os dois agressores foram encontrados e presos por policiais civis e militares, que conduziram os indivíduos para a Delegacia de Vitória do Xingu. O ex-marido da vítima já tem passagem por tráfico de drogas e seria integrante de uma facção criminosa.

PONTA DE PEDRAS

A equipe da Delegacia de Ponta de Pedras, com apoio da Polícia Militar, prendeu dois homens por violência contra a mulher no município. O primeiro caso ocorreu na noite de sexta-feira (1º), quando um homem foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ação foi executada durante patrulhamento da equipe da PCPA pela cidade. Um adolescente de 13 anos solicitou socorro, informando que seu padrasto estaria agredindo sua mãe, nas proximidades da localidade conhecida como Camboa.

Diante da gravidade da situação, foi solicitado apoio à PM e deslocamento imediato até o endereço indicado. Ao chegarem, os policiais constataram que o suspeito encontrava-se em via pública, nas proximidades da residência da vítima.

A segunda prisão ocorreu na manhã de sábado (2), quando equipes da PCPA e PM prenderam um homem por descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O indivíduo foi encontrado em sua residência, localizada no bairro Central no decorrer de diligências ininterruptas e contínuas iniciadas após ocorrência registrada na noite anterior.

PARAUAPEBAS

Policiais civis da Seccional Urbana de Parauapebas prenderam um homem em flagrante, na noite de sexta-feira (1º), por agressão física e psicológica contra a mulher. Ele passará por audiência de custódia, onde será definida a aplicação de medidas cautelares ou a decretação da prisão preventiva. O caso é investigado sob sigilo pela Seccional Urbana de Parauapebas.

SANTARÉM

Dois homens foram presos por violência contra a mulher no município. A ação aconteceu em conjunto com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Santarém e a Polícia Militar.

Um dos homens recebeu voz de prisão em flagrante por lesão corporal e ameaça contra sua namorada, na noite de sexta-feira, 1º. Ele utilizou uma faca para para causar as agressões contra a vítima, já que não aceitava o fim do relacionamento.

Quando os agentes da segurança pública chegaram ao local, foi possível constatar que a vítima buscava por socorro. Ela descobriu que o indivíduo possuía mandado de prisão em aberto e decidiu terminar o namoro.

Diante do flagrante, o agressor recebeu voz de prisão por lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.

Já o outro preso foi apresentado pela Polícia Militar na Deam de Santarém, também na noite de sexta-feira (1º), por ter ameaçado e agredido fisicamente sua companheira. A PM estava no policiamento ostensivo quando foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica.

A vítima relatou ter sido agredida com um golpe no olho esquerdo, o que causou um corte no supercílio. Além das agressões físicas, ela também informou que recebeu ameaças de morte. O homem estava alcoolizado e a mulher o orientou a não dirigir o carro do casal naquelas condições, o que teria provocado a discussão seguida das agressões físicas e verbais.

PARAGOMINAS

A equipe plantonista da Seccional Urbana de Paragominas prendeu em flagrante, na quinta-feira, 30, um homem por lesão corporal contra sua ex-companheira. A mulher procurou a unidade policial logo após sofrer as agressões e relatou que foi abordada por seu ex-companheiro nas proximidades de sua residência.

Diante da recusa em conversar, o agressor passou a agredir a vítima fisicamente, derrubando-a ao chão e desferindo socos e pontapés. O agressor fugiu do local quando viu os populares se aproximando. Com base no relato da mulher, a equipe da Polícia Civil iniciou imediatamente as buscas e encontrou o agressor nas proximidades da residência da vítima, no bairro Sidilândia.

Todos os oito presos foram conduzidos para as respectivas delegacias onde os casos foram registrados para a realização dos procedimentos legais cabíveis e estão à disposição do Poder Judiciário.

OPERAÇÃO ESCUDO FEMININO

Lançada em abril pela governadora Hana Ghassan, a primeira fase da operação “Escudo Feminino”, resultou na prisão em flagrante de 23 agressores nos dias 16 e 17 do mês passado e um total de 2.602 atendimentos a mulheres em todo o Pará, alcançando 121 municípios. É a maior operação já realizada no Estado para combater esse tipo de crime. Foram fiscalizados 1.144 endereços de mulheres com medidas protetivas. Mais de 1,6 mil agentes de segurança agiram simultaneamente para prevenir novos casos e garantir a proteção do Estado.

PLATAFORMA SOS MULHER 190

A governadora Hana Ghassan também lançou nos primeiros dias de gestão, a plataforma SOS MULHER. Com integração direta com o número 190, qualquer mulher pode se cadastrar de maneira rápida, segura e sigilosa, no site da Segup. Ao se cadastrar, informações ficarão registradas no sistema de atendimento do CIOp, permitindo identificação rápida em caso de emergência. Não precisa ter medida protetiva para fazer o cadastro.

Ao acionar o 190, a localização será identificada por geolocalização. O atendente saberá que a mulher possui Cadastro SOS Mulher, permitindo atendimento prioritário.

DENÚNCIA

Qualquer denúncia sobre agressão à mulher pode ser feita de forma presencial, em qualquer delegacia da Polícia Civil, ou de forma anônima e gratuita, através do Disque-Denúncia, no número 181, ou pelo Serviço de Inteligência Artificial Anônima ‘Iara’, pelo WhatsApp (91) 98115-9181.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias