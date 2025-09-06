Edward Berger confirma vontade de dirigir próximo filme de Jason Bourne

O diretor é conhecido por seu trabalho nos filmes Nada de Novo no Front e Conclave

2 min de leitura

Júlia Henn

Após a Universal readquirir os direitos da franquia Jason Bourne, as expectativas para uma nova sequência ou reboot estão em alta.

Tendo isso em mente, o diretor Edward Berger confirmou ao The Hollywood Reporter que tem planos de dirigir um filme da franquia.

“Eu farei parte disso se o Matt [Damon] quiser fazer“, disse Berger. “Se sentirmos que estamos realmente adicionando algo novo aos grandes filmes Bourne que já existem. Isso será necessário para fazer eu e o Matt querermos fazer o filme.”

Tudo sobre Jason Bourne

Jason Bourne é uma criação do escritor Robert Ludlum, que publicou A Identidade Bourne em 1980. Em 2002, Matt Damon e o diretor Doug Liman levaram o personagem para o cinema em 2002, com um filme de mesmo nome. A franquia ajudou a inaugurar uma nova era para os filmes de espionagem, priorizando o realismo em vez de dispositivos tecnológicos avançados.

A franquia teve duas sequências baseadas nos livros de Ludlum, A Supremacia Bourne (2004), e O Ultimato Bourne (2007). A Universal chegou a lançar um filme para expandir a franquia, estrelado por Jeremy Renner, chammado de O Legado Bourne, lançado em 2012. Os filmes arrecadaram juntos mais de US$ 1,64 bilhão nas bilheterias globais.

Damon retornou ao papel em 2016 com Jason Bourne. Anteriormente, a Universal tentou voltar com a franquia, com o diretor de Conclave, Edward Berger, contratado no final de 2023 para desenvolver uma nova visão para a saga. Contudo, o projeto acabou não rendendo frutos e foi esquecido. Tudo indica que essa empreitada pode voltar à vida.