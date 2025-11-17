Anapu apresenta o projeto “Cidade da Gente” no Pavilhão Pará – Municípios na COP30

A Prefeitura de Anapu marca presença, entre os dias 17 e 21 de novembro, no Pavilhão Pará – Municípios na COP30, um dos principais espaços da programação paralela oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada este ano em Belém. Reunindo mais de 80 municípios paraenses, o Pavilhão ocupa o Centro de Convenções Centenário e se consolida como uma grande vitrine da cultura, do turismo, da inovação e das iniciativas de sustentabilidade que posicionam o Pará no cenário global.

Neste contexto, Anapu apresenta o projeto “Anapu Cidade da Gente”, uma iniciativa que reposiciona o município ao apostar em desenvolvimento social, sustentabilidade ambiental, tecnologia, educação digital, empreendedorismo e inclusão. O programa, estruturado em três eixos integrados, revela o compromisso da gestão municipal em construir soluções reais para elevar a qualidade de vida da população e ampliar oportunidades para crianças, jovens e famílias.

Ao longo dos cinco dias de evento, a delegação de Anapu participa de painéis, diálogos e encontros estratégicos voltados à economia verde, à recuperação ambiental e ao fortalecimento das cadeias produtivas locais. A presença do município reforça sua atuação como uma gestão inovadora, conectada às demandas amazônicas e alinhada aos desafios climáticos que mobilizam o mundo.

O Pavilhão Pará – Municípios na COP30 reúne ainda manifestações culturais, experiências imersivas, gastronomia e debates técnicos que evidenciam a diversidade e a força do estado. Para Anapu, o evento representa uma oportunidade estratégica de apresentar seus avanços, atrair parcerias e evidenciar seu papel no desenvolvimento sustentável da região, especialmente em um momento em que Belém se torna o centro das discussões climáticas internacionais.

Para o prefeito de Anapu, Luiz Carlos Leite, o momento simboliza um marco importante.

“É uma grande honra apresentar o município de Anapu na COP30, em Belém. Apresentamos três eixos centrais de um projeto inovador que representa o futuro da nossa cidade: desenvolvimento econômico e social, preservação do meio ambiente e turismo sustentável”, afirmou.

A primeira-dama e secretária municipal de Educação, Suzana Scarparo, também ressalta o impacto da participação.

“Estar na COP30 como liderança feminina e poder criar oportunidades para nossa região é um motivo de muito orgulho para mim. Desde que decidi prestar serviço à sociedade de Anapu, assumi o compromisso de transformar vidas por meio da educação. Estamos implementando um projeto inovador, com foco em uma educação digital, empreendedora e inclusiva”, destacou.

Serviço

Anapu no Pavilhão Pará – Municípios na COP30

Data: 17 a 21 de novembro

Abertura: 14h

Local: Centro de Convenções Centenário, Belém (PA)