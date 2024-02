COPM inaugura “Espaço das Estrelas” em grande estilo

Os associados do Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) receberam com entusiasmo O “Espaço das Estrelas” após a inauguração realizada no domingo, 25, pela diretoria do clube militar comandado pelo presidente, coronel Costa Júnior, onde, o show musical ficou por conta dos integrantes do grupo de pagode ”Fundo de Quintal” composto por Itaguaí, Ademir Baterá e Márcio Alexandre, que levaram os associados e convidados ao delírio durante o transcorrer da apresentação com repertório de pagode e samba.

A solenidade da inauguração foi prestigiada pela diretoria do clube. O coronel Costa Júnior fez o agradecimento pela presença dos associados e colaboradores, além de convidados. As placas inauguradas levaram os nomes da atual diretoria e a outra é composto dos membros do Conselho Deliberativo, presidido pelo coronel João Paulo Vieira, momento que levaram os associados a aplaudir pelo evento que ficará na lembrança pelo “Espaço das Estrelas” entregue pela diretoria para promover grandes acontecimentos festivos visando sobretudo a fomentar a cultura paraense.

O show musical da inauguração começou com a cantora Mariza Black, seguido por Rally do Samba. Às 17 horas, foi a vez do Grupo Fundo do Quintal subir ao palco e depois coube a banda Fruto Sensual encerrar com brilhantismo a programação festiva com muitos aplausos dos associados e convidados que enalteceram a diretoria do COPM pela beleza da estrutura proporcionada ao evento, sobretudo a nível de organização e a receptividade oferecida às pessoas que prestigiaram o evento.

Imagens: Pedro Lobato/Ascom/COPM