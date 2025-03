Após classificação no Paulista, elenco do Palmeiras ganha folga dupla

O elenco do Palmeiras ganhou dois dias de folga após a vitória sobre o São Bernardo por 3 a 0 que garantiu a equipe na semifinal do Paulista. No sábado (1º), o Verdão contou com gols de Estêvão (2) e Flaco López para assegurar o triunfo no Estádio 1º de Maio.

Desta maneira, os jogadores e a comissão técnica se reapresentam nesta terça-feira, na Academia de Futebol, para dar início aos trabalhos visando a semifinal do Campeonato Paulista. O Verdão foi o primeiro classificado e, agora, espera o desfecho do restante dos jogos para descobrir o seu caminho rumo à final do Estadual.

Ainda neste domingo, jogam Corinthians x Mirassol e Santos x RB Bragantino. Para fechar, na segunda-feira o São Paulo recebe o Novorizontino. A semifinal está marcada para acontecer no próximo final de semana.

Com segunda melhor campanha na classificação geral do Campeonato Paulista, o Palmeiras só decide uma possível final longe de seus domínios caso enfrente o Corinthians. Em qualquer outra hipótese, o duelo de volta da grande decisão do Estadual acontece no Allianz Parque, casa palestrina.

Além da ótima atuação de Estêvão, que cravou dois gols, o duelo diante do São Bernardo também marcou as estreias dos zagueiros Micael e Bruno Fuchs. Com esse resultado, o Verdão vai para sua 12ª semifinal consecutiva e mantém vivo o sonho pelo tetracampeonato consecutivo do Paulista. O Alviverde faturou a taça do Estadual nos anos 2022, 2023 e 2024.

Imagem: VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Reprodução UOL