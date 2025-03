Atlético-MG contrata gerente de futebol do Flamengo para comandar a base

Ex-gerente de futebol do Flamengo, Luiz Carlos de Azevedo Gonçalves Júnior foi contratado pelo Atlético-MG para atuar como gerente-geral das categorias de base. A equipe de Belo Horizonte anunciou a novidade por meio de nota postada em seu site oficial neste domingo.

“Estou muito feliz e motivado com o projeto apresentado pela direção do Galo. Com alinhamento da importância da base para todos e o pleno entendimento de que é um trabalho de médio e longo prazo”, disse Luiz Carlos, de 41 anos, responsável por estruturar o departamento de captação do Flamengo.

Na base do Flamengo, ele viu o time ganhar o bicampeonato da Copa São Paulo (2016/2018), além de títulos brasileiros nas categorias sub-20 e sub-17. Gerente de futebol da equipe principal desde 2024, testemunhou as conquistas do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e da Supercopa.

“Buscamos um profissional dentro do nosso novo organograma do futebol, com experiência, participação ativa em projetos vencedores e conhecimento específico na área. Ele será diretamente ligado a mim e às estratégias do clube e terá função primordial na captação e formação”, disse o executivo de futebol Paulo Bracks.

Formado em educação física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Carlos tem pós-graduação em treinamento esportivo, MBA em gestão e marketing e pós-graduação como executivo de futebol pela CBF Academy. Atualmente, está finalizando mestrado em ciência da motricidade humana pela Unilogos, de Miami.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Reprodução UOL