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ENTRETENIMENTO

Vídeo: O amor está no campo! Brunna Gonçalves surpreende Ludmilla com flores antes de clássico

Durante vídeo de ‘get ready with me’, dançarina presenteia a esposa com buquê e encanta seguidores antes de seguirem para o Maracanã.

O domingo (3) de Flamengo e Vasco no Maracanã ganhou um brilho especial para além do futebol. A cantora Ludmilla, 31, e a dançarina Brunna Gonçalves, 34, escolheram o estádio como cenário para comemorar nove anos de relacionamento. Nas redes sociais, Brunna emocionou os seguidores ao compartilhar registros da celebração e se declarar para a esposa: “9 anos sendo amada em voz alta. Te amo minha vida! Pra sempre nós!”.

A união, que começou de forma discreta em 2017 e foi oficializada publicamente em 2019, vive hoje uma fase de plenitude com a chegada da primeira filha, Zuri. A jornada da maternidade, que se tornou pública no final de 2024, culminou no nascimento da pequena em maio de 2025. Hoje, aos 11 meses, Zuri completa a família que se consolidou como uma das mais influentes do cenário pop nacional.

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