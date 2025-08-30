Artran apreende mais de 50 veículos irregulares no transporte rodoviário intermunicipal

O trabalho, que contabilizou mais de 6 mil abordagens e 4,7 mil autos de infração em sete meses, reforça o combate ao transporte clandestino e garante maior segurança aos passageiros no Pará

Por Rosivaldo Almeida (Artran)

A Agência de Regulação do Transporte Intermunicipal do Pará (Artran) divulgou o balanço das operações de fiscalização realizadas entre janeiro e julho de 2025 no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. O período registrou 6.426 abordagens, resultando em 4.664 autos de infração e 54 apreensões de veículos, entre autorizados e clandestinos.

Nos sete primeiros meses do ano, foram retirados de circulação 20 veículos autorizados que descumpriram normas de segurança e 34 veículos clandestinos, por operar sem permissão. “O resultado mostra o compromisso da Artran em garantir viagens seguras, organizadas e dentro da legalidade. O transporte clandestino coloca em risco a vida dos passageiros e não pode ser tolerado”, destacou o diretor-geral da Artran, Luciano Dias.

Mais de 6 mil abordagens foram feitas entre janeiro e julho de 2025

O Coordenador de Transporte Rodoviário (CTR) José Cruz, destaca que a estratégia de ampliar a presença nos principais corredores rodoviários e terminais do Estado fortalece a segurança no transporte. “Estamos intensificando ações não apenas de repressão ao transporte irregular, mas também de orientação aos usuários e empresas para que o sistema funcione de forma organizada e eficiente”, afirma.

A expectativa da Agência é manter o ritmo de operações no segundo semestre, com reforço em períodos de maior fluxo, como feriados prolongados. “Nosso objetivo é que o passageiro tenha tranquilidade ao viajar, sabendo que o ônibus que ele embarca passou pela devida fiscalização”, garante Luciano, titular da pasta.

Confira os números que revelam o trabalho realizado mês a mês:

* Janeiro – 926 abordagens, 698 autos de infração e 32 apreensões (06 autorizados e 26 clandestinos), com destaque para Castanhal, Capanema e Belém.

* Fevereiro – 1.041 abordagens, 719 autos e 10 apreensões (03 autorizados e 07 clandestinos), com maior volume em Belém, Ananindeua e Abaetetuba.

* Março – 1.057 abordagens, 886 autos e 10 apreensões (02 autorizados e 08 clandestinos), com destaque para Belém, Abaetetuba, Castanhal e Marituba.

* Abril – 936 abordagens, 682 autos e 18 apreensões (03 autorizados e 15 clandestinos), com ações concentradas em Belém, Abaetetuba, Marituba e Tucuruí.

* Maio – 998 abordagens, 675 autos e 16 apreensões (07 autorizados e 09 clandestinos), com destaque para Belém, Ananindeua, Paragominas, Marabá e Castanhal.

* Junho – 876 abordagens, 538 autos e 12 apreensões (05 autorizados e 07 clandestinos), com foco em Belém, Abaetetuba, Benevides, Castanhal e Marabá.

* Julho – 1.337 abordagens, 809 autos e 04 apreensões (02 autorizados e 02 clandestinos), em operações que mobilizaram 39 equipes, com destaque para Belém, Castanhal, Benevides e Abaetetuba.

Os principais canais da Artran para atendimentos/reclamações são:

– (On-line): atendimento@artran.pa.gov.br ou contato@artran.pa.gov.br

– ⁠(Presencial): sede da Artran, na rua dos Pariquis, 1907 ou nos terminais rodoviários.

– Ouvidoria: (91) 98418‑6173, disponível também como WhatsApp

Foto: Ascom Artran