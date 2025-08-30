Vice-governadora participa da abertura da ExpoCanaã 2025

Na 10ª Cavalgada, em um dos maiores eventos agropecuários do sul e sudeste do Pará, Hana Ghassan ressaltou o potencial econômico das duas regiões

Por Arthur Sobral (SECOM)

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, participou na manhã deste sábado (30) da 10ª Cavalgada Ruralista pelas ruas de Canaã dos Carajás, município do sudeste paraense, que abriu oficialmente a ExpoCanaã 2025. A exposição agropecuária ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, promovida pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Canaã dos Carajás (Sicampo), em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Produção Rural (Sempru). O desfile das comitivas celebrou a cultura do campo e a vocação produtiva do sudeste paraense, reforçando o ambiente de negócios.

Vice-governadora Hana Ghassan durante a Cavalgada em Canaã dos Carajás

“O governo vem com muita felicidade ver o Estado cada vez mais próspero. O Pará tem a terceira maior expectativa de crédito de todo o país, graças ao crescimento do agronegócio, da mineração e dos serviços. Portanto, essa região é muito importante para o Estado do Pará, e essa festa, da qual vamos participar hoje, é importante para a cultura do nosso Estado. Nós estamos aqui em uma mensagem de valorização, de prestígio a Canaã dos Carajás, a essa região que é um dos pilares da economia do Pará. Eu estou aqui para celebrar esse momento. Celebrar com essa festa linda, participando da cavalgada em Canaã dos Carajás. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento”, afirmou Hana Ghassan.

Economia e cultura – Considerada uma das principais feiras agropecuárias do sul e sudeste do Pará, a ExpoCanaã reúne exposição de animais, rodeio profissional e mostra comercial voltada ao agronegócio, além de palestras, treinamentos e competições, como provas de marcha e três tambores.

Em 2024, o evento recebeu mais de 230 mil visitantes, movimentou mais de R$ 30 milhões em negócios e distribuiu R$ 170 mil em premiações, números que evidenciam seu papel no fomento à economia local e regional.

A cavalgada, parte tradicional da programação, reuniu cavaleiros e amazonas de Canaã dos Carajás e municípios vizinhos, em um encontro de gerações que simboliza a integração entre campo e cidade, e anuncia o início da festa rural.

Agenda de shows

A programação musical inclui 11 apresentações nacionais ao longo da semana.

* Sábado (30/8): Tarcísio do Acordeon; Mayck & Lyan

* Domingo (31/8): Show católico com Ramon & Rafael

* Quarta-feira (3/9): Luan Santana; Juliana & Bonde do Forró

* Quinta-feira (4/9): Xand Avião; Léo Foguete

* Sexta-feira (5/9): Jorge & Mateus; Mari Fernandez

* Sábado (6/9): Fernandinha; Zé Vaqueiro

– Domingo (7/9): Show gospel com Cassiane

Serviço: ExpoCanaã 2025 – 10ª Exposição Agropecuária de Canaã dos Carajás. Período: 30 de agosto a 7 de setembro, em Canaã dos Carajás. Realização: Sicampo, em parceria com a Prefeitura Municipal (Sempru)

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará