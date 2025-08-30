Estado oferece serviços de saúde e incentiva a amamentação em duas Usinas da Paz

Usuário das UsiPaz da Cabanagem e Terra Firme receberam atendimentos gratuitos, e assistiram a palestras educativas e sobre a importância do leite materno para a saúde infantil

Por Giullianne Dias (SESPA)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) promoveu, na manhã deste sábado (30), uma grande ação nas Usinas da Paz da Cabanagem e Terra Firme, em Belém. A programação reuniu centenas de moradores, principalmente mães, bebês, crianças e suas famílias, que tiveram acesso a atendimentos gratuitos e orientações sobre cuidado e prevenção.

O coordenador da ação na Usina da Cabanagem, Adriano Freitas, destacou a relevância da iniciativa. “A importância é trazer benefícios de saúde voltados principalmente, mas não unicamente, para as mulheres aqui do bairro da Cabanagem. A ação acontece simultaneamente também na Terra Firme, e a expectativa é atender entre 200 e 300 pessoas ao longo da manhã”, afirmou.

Exames – Os serviços incluíram consultas médicas e pediátricas, triagem de enfermagem, avaliação nutricional e vacinação, além de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Mulheres puderam agendar mamografia e PCCU (preventivo do câncer do colo uterino), com encaminhamentos para policlínicas e hospitais, enquanto homens tiveram acesso a check-up com exames laboratoriais e eletrocardiograma.

Daiana Cristina da Costa: atendimento tranquilo

A autônoma Daiana Cristina da Costa, mãe de três crianças autistas, aproveitou a oportunidade. “Eu vim aqui em busca de tratamento para minha filha, porque ela precisa de acompanhamento por conta de um transtorno. O médico pediu uma tomografia e um encefalograma, e eu aproveitei para me consultar, já que estou aqui. O atendimento tá tranquilo. Agradeço a Deus por essa ação aqui na Usina. Somos bem atendidos, bem orientados, e, pra mim, é muito gratificante saber que tem alguém pela gente, cuidando da nossa saúde”, relatou.

Vacinação – Também foram realizadas palestras educativas sobre amamentação, destacando o papel da família no apoio às mães, e a atualização da caderneta de vacinação de adultos e crianças, com aplicação das vacinas dupla adulto, hepatite B, HPV e tríplice viral.

Para a nutricionista Mylenna Silva, da Coordenação Estadual da Saúde da Criança, a ação reforça a rede de cuidados às famílias. “Hoje, nós estamos fazendo uma ação voltada às mães, aos bebês, às crianças e às suas famílias, em alusão ao ‘Agosto Dourado’, mês em que a gente incentiva ainda mais a promoção do aleitamento materno. Aqui temos consultas, vacinação, avaliação nutricional, saúde da mulher, saúde do homem, saúde bucal, testes rápidos e encaminhamentos. É uma iniciativa totalmente voltada para esse público do território da Cabanagem, mas que também acontece ao mesmo tempo na Terra Firme, ampliando o acesso à saúde para mais comunidades”, explicou.

Seliane Pinheiro da Silva buscou atendimento nutricional para a filha

A iniciativa faz parte da programação do “Agosto Dourado”, campanha que neste ano tem como tema “Na corrente da vida, o leite materno é raiz, rio e futuro”. O movimento reforça o leite materno como alimento insubstituível para o desenvolvimento saudável das crianças, e que é preciso “Priorizar a amamentação construindo sistemas de apoio sustentáveis para que ela aconteça”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam a amamentação exclusiva até os seis meses de vida, prática que pode reduzir em até 13% a mortalidade infantil em menores de 5 anos por causas evitáveis.

A autônoma Seliane Pinheiro da Silva, que buscou atendimento nutricional para a filha, contou que a menina “tem dez anos e está um pouco acima do peso. Vim saber como melhorar a alimentação dela. Fui muito bem orientada e já saí encaminhada. Aqui sou muito bem atendida, como sempre. A Usina da Paz é a minha terceira casa. Também aproveitei para buscar orientações sobre amamentação, porque já fui doadora de leite materno por quase 11 meses, e sei o quanto essa doação ajuda a salvar vidas de bebês que precisam”, contou.

Regina Labareda e a filha, que recebeu orientações sobre saúde bucal

A dona de casa Regina Labareda também aprovou a iniciativa, destacando o atendimento recebido por ela e pela filha. “Eu vim pra mamografia, mas não fui porque não estou ainda na idade de atendimento. Acabei conseguindo uma ficha pro clínico, fui atendida pela nutricionista, que conversou bastante comigo, e também passei pelo dentista. Minha filha, que tem TDAH e é bem tímida, foi atendida com muita paciência. Ela aceitou as recomendações, aprendeu a escovar os dentes, a usar fio dental, e isso me deixou muito feliz. A gente está conseguindo participar e aproveitar todas as vantagens da ação que está acontecendo aqui na Usina”, disse Regina.

Doações – Além dos atendimentos, foram arrecadados potes de vidro com tampa plástica rosqueável, utilizados para armazenar leite humano doado aos Bancos de Leite. O gesto simples ajuda a salvar a vida de bebês prematuros internados em unidades neonatais.

A programação foi realizada pela Sespa, por meio do Programa Saúde por Todo o Pará, em parceria com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Santa Casa de Misericórdia do Pará, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e instituições que integram o Comitê Estadual de Aleitamento Materno e Bancos de Leite Humano (Ceam/BLH).

No domingo (31), uma programação na Praça da República encerrará a campanha com os mesmos serviços oferecidos nas duas Usinas da Paz, além de apresentações do coral da Santa Casa e do Arraial do Pavulagem.