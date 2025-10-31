Artran prepara transferência das operações do Mercado Ver‑o‑Peso para o novo Terminal Fluvial Turístico da Tamandaré em Belém

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran) está organizando a mudança das operações de transporte hidroviário realizadas no Mercado Ver-o-Peso para o novo Terminal Fluvial Turístico da Tamandaré localizado na Avenida Almirante Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

O terminal será administrado pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) e deve entrar em operação na próxima terça-feira (4 de novembro de 2025). A estrutura foi projetada com foco no conforto e segurança do passageiro, especialmente no contexto da COP 30, que será sediada na capital paraense.

Segundo o diretor-geral da Artran, Luciano Dias, a mudança “não se trata apenas de trocar de local, mas de oferecer uma experiência de viagem mais segura, confortável e integrada ao transporte da cidade”. O coordenador da Artran para transporte aquaviário, Waldemar Frazão, reforça que visitas técnicas às obras estão sendo feitas regularmente para que empresas, operadores e usuários possam se adaptar à nova operação sem prejuízos.

A nova sede cobre uma área de aproximadamente 1.300 m², distribuída em dois pavimentos, com mirante, área de embarque e desembarque coberta, restaurante, 12 salas administrativas e sistema de energia solar. A obra teve investimento de cerca de R$ 22,9 milhões. A estimativa é que o terminal atenda cerca de 500 passageiros por dia, com fluxo previsto de 45 a 50 embarcações diárias.

Além disso, a Artran articula a integração com o transporte rodoviário: haverá revisão das rotas de ônibus para facilitar o acesso dos passageiros ao novo terminal e também manutenção do acesso às áreas comerciais do Ver-o-Peso e do centro histórico de Belém, garantindo que a mudança não impacte negativamente o comércio tradicional.

Esta iniciativa reflete parte do legado de infraestrutura deixado pela COP 30 em Belém: reforçar a mobilidade aquaviária tão relevante para a cidade e modernizar o modo como os moradores e visitantes se deslocam pelos rios e canais que atravessam a região.

Imagem: Agência Pará