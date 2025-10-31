Pará lidera geração de empregos formais na Região Norte nos primeiros nove meses de 2025

O estado do Pará registrou um saldo positivo de 46.661 postos de trabalho formais entre janeiro e setembro de 2025 resultado que o coloca na liderança da Região Norte em geração de empregos.

Segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster‑PA), foram registradas 401.428 admissões e 354.767 desligamentos no período, resultando no saldo apontado.

Os setores com maior crescimento foram:

serviços, com saldo positivo de 21.880 postos;

comércio, com 10.402;

indústria, com 8.401;

construção, com 7.320.

Em setembro, o desempenho continuou positivo: foram 48.218 admissões e 38.443 desligamentos, o que gerou um saldo de 9.775 novos empregos no mês.

Por todo o Norte do país, o saldo acumulado foi de 18.151 postos no mesmo período, e o Pará sozinho representa mais da metade desse avanço regional.

Para o secretário titular da Seaster, Inocencio Gasparim, “seguimos trabalhando sem medir esforços para garantir cada vez mais o acesso da nossa população ao mercado de trabalho, com mais investimentos em qualificação profissional e parcerias com empresas”.

Se mantido o ritmo atual, estima‑se que até o final do ano o estado alcance cerca de 50 mil novas vagas formais superando o total de admissões registrado em 2024 (45 mil).

Imagem: Agência Pará