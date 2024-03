Caravana da FPF conclui primeira jornada com sucesso no interior do Pará

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou os resultados positivos da primeira expedição da Caravana FPF, que percorreu o interior do Estado do Pará em uma missão de três dias, de quarta-feira, 06, a sexta-feira, 08, abrangendo as regiões Sul, Extremo Sul e Lago. A iniciativa teve como objetivo discutir estratégias de desenvolvimento do futebol com clubes profissionais, não profissionais, Ligas Municipais, além de lideranças esportivas locais.

Durante a viagem, que cobriu aproximadamente 970 quilômetros e incluiu visitas a cidades como Parauapebas, Rio Maria, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, a aldeia Kyikatejê-gavião, Itupiranga e Novo Repartimento, a comitiva da FPF liderada pelo presidente Ricardo Gluck Paul, acompanhado dos representantes regionais João Salvador, Wesley Nunes, Jadilson Sousa e Kilder Miranda, realizou encontros significativos com diversos stakeholders do futebol.

Em Parauapebas, um encontro crucial com clubes profissionais focou no desenvolvimento da base e na troca de ideias para a próxima edição da Série B do campeonato estadual, prevista para começar no segundo semestre. Notavelmente, a caravana também visitou a aldeia Kyikatejê-gavião na Terra Indígena Mãe Maria, destacando-se pela discussão de projetos estratégicos com o filiado Gavião Kyikatejê, o primeiro clube profissional indígena do Brasil.

Outro ponto alto da expedição foi a promoção da Superliga, um ambicioso projeto da FPF que se posiciona como o maior campeonato de futebol não profissional do país. Com a participação de mais de 107 Ligas Municipais e aproximadamente 1.300 clubes municipais, a Superliga promete intensificar a paixão pelo futebol nas comunidades locais, a partir de maio deste ano.

A Caravana FPF, agora estabelecida como um evento semestral, em cada uma das oito regiões do estado, reforça o compromisso da Federação em fortalecer o futebol por todo o Pará. Este projeto abre novos canais de comunicação entre todos os filiados da Federação e fomenta o desenvolvimento esportivo em uma escala sem precedentes.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar