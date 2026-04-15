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Vídeo: O reencontro “Maxiele” é real! Maxiane surpreende Marciele após eliminação do BBB 26

A amizade que conquistou o público dentro do confinamento provou que tem força total aqui fora. Na tarde desta quarta-feira (15), os fãs da dupla “Maxiele” foram à loucura com o registro do reencontro entre Maxiane e Marciele. A Cunhã-Poranga, que deixou a casa do BBB 26 no último domingo (12), foi pega de surpresa com uma visita especial.

Maxiane não quis esperar e foi pessoalmente até o quarto de hotel onde a antiga aliada está hospedada. O encontro foi marcado por muita emoção, abraços e, claro, o início de uma longa atualização de fatos sobre o mundo real.

Papo em dia na madrugada

Aliadas fiéis durante o jogo, as duas mostraram que a sintonia continua a mesma. Maxiane compartilhou um vídeo em suas redes sociais registrando os primeiros momentos ao lado da amiga fora das câmeras da casa mais vigiada do Brasil.

“Papo rolando na madrugada, agora que ela já tá respirando”, brincou Maxiane na legenda da publicação, celebrando o fato de a amiga finalmente estar processando a rotina pós-reality.

Apoio e Lealdade

Desde a eliminação de Marciele, Maxiane tem sido uma das vozes mais ativas no apoio à Cunhã aqui fora. O gesto de ir ao encontro da amiga reforça o vínculo criado entre as duas, que enfrentaram paredões e estratégias juntas.

Nas redes sociais, as hashtags relacionadas à dupla subiram rapidamente para os assuntos mais comentados, com internautas celebrando a lealdade entre as sisters.

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