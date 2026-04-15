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ENTRETENIMENTO

Vídeo: “Que rolê é esse?”; Imagens de Henrique, da dupla com Juliano, quebrando garrafas em bar viraliza na web

Um vídeo inusitado envolvendo o cantor Henrique, da dupla com Juliano, tomou conta das redes sociais nesta terça-feira (14). Nas imagens, o sertanejo aparece em um bar, aparentemente nervoso, protagonizando uma cena de “quebra-quebra” que deixou os internautas confusos: seria um desabafo real ou apenas uma brincadeira entre amigos?

No registro, Henrique arremessa uma cadeira e, em seguida, joga suas próprias botas contra as garrafas de bebidas que decoram a prateleira do estabelecimento.

Dívida ou encenação?

O local do incidente foi identificado como o Bar do Arueira, de propriedade de Seu Osmar. Durante o vídeo, o cantor faz declarações que sugerem uma antiga parceria ou investimento no local. “Com toda a consideração do mundo, eu abri, ele ampliou…”, dispara o artista.

Em tom de cobrança, Henrique chega a afirmar que o dono do bar “vai pagá-lo”, dando a entender que existe uma pendência financeira. Outro ponto que chamou a atenção foi a menção a uma suposta sociedade de Seu Osmar com um tal de “Robertinho Gaúcho” — momento em que é corrigido por quem filmava: “É Ronaldinho”, referindo-se ao astro do futebol Ronaldinho Gaúcho.

Repercussão e memes

Apesar do cenário de destruição, a maioria dos internautas acredita que tudo não passou de uma “resenha” pesada entre conhecidos, já que o clima de quem gravava parecia descontraído.

Até o momento, a assessoria do cantor não se pronunciou oficialmente para confirmar se o episódio faz parte de algum projeto audiovisual ou se foi apenas um momento de lazer que saiu do controle.

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